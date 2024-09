Olyan támogatót kapott Kamala Harris az elnökjelölti vita után, amilyet korábban csak kívánhatott magának

A népszerű énekesnő, Taylor Swift nyíltan kiállt Kamala Harris mellett az elnökválasztáson. Az énekes egy Instagram-bejegyzésben fejezte ki támogatását, amelyben Harrist „biztos kezű, tehetséges vezetőnek” nevezte - számolt be az AP News

Swift hozzátette:

Hiszem, hogy sokkal többet érhetünk el ebben az országban, ha a nyugalom és nem a káosz vezet minket.

A poszthoz egy szavazói regisztrációs weboldal linkjét is csatolta. Az énekesnő támogatása jelentős hatással lehet a fiatal női szavazókra, akik kulcsfontosságú demográfiai csoportot képviselnek a novemberi választásokon. Swift legutóbbi turnéja több mint 1 milliárd dolláros jegyeladást generált, Instagram-posztja pedig fél óra alatt 2,3 millió kedvelést kapott.

A támogatás bejelentése váratlanul érte a Harris-kampányt. Tim Walz, Harris jelöltjelöltje egy élő MSNBC-interjú közben értesült róla.

Ez az a fajta bátorság, amire Amerikában szükségünk van, hogy kiálljunk

- tette hozzá. Swift elmondása szerint döntését részben az motiválta, hogy Donald Trump mesterséges intelligencia által generált képeket posztolt, amelyek azt sugallták, mintha az énekesnő őt támogatná.

Ez arra a következtetésre juttatott, hogy szavazóként nagyon átláthatónak kell lennem a tényleges terveimmel kapcsolatban ezen a választáson

- írta Swift.

A Trump-kampány elutasítóan reagált Swift támogatására. Karoline Leavitt a republikánusok szóvivője szerint ez „újabb bizonyíték arra, hogy a Demokrata Párt sajnos a gazdag elitek pártjává vált”.

