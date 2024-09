Rendkívüli csapadék várható Ausztriában: áradás fenyegeti Magyarországot

Rendkívüli mennyiségű csapadék várható az elkövetkező napokban Ausztriában, különösen a Duna vízgyűjtő területein - számolt be a Telex

Az elkövetkező napokban Ausztriában, különösen a Duna vízgyűjtő területein, rendkívüli mennyiségű csapadék várható. Ez a jelenség jelentős hatással lesz a Duna magyarországi szakaszára, ahol jelenleg kifejezetten alacsony a vízállás.

Budapesten, ahol a jelenlegi vízállás mindössze 137 cm, a szakértők szerint szeptember 17-re már 565 cm-es vízszintet jósolnak.

Nagybajcsnál még drámaibb a helyzet: a mostani 183 cm-es vízállás hat nap alatt várhatóan 600 cm-re emelkedik. Fontos megjegyezni, hogy ezek az előrejelzések még változhatnak, de a tendencia egyértelműen látható.

A cikk megjegyzi, hogy az emelkedés mértéke olyan jelentős lehet, hogy Nagybajcsnál már szeptember 15-én meghaladhatja az elsőfokú árvízvédelmi készültségi szintet, majd két nappal később a másodfokút is. Budapesten 620 cm-nél lép életbe az elsőfokú készültség, ilyenkor a rakpartot is lezárják. A jelenlegi előrejelzések alapján valószínűsíthető, hogy a fővárosban is meghaladja majd a vízszint az 565 cm-t.

A várható árvizet az extrém mennyiségű csapadék okozza.

Az előrejelzések szerint a következő 4-5 napban ritkán tapasztalt mennyiségben hullik majd eső a vízgyűjtő területekre.

A Duna vízgyűjtő területein belül az Innnél 35,1 mm, a Traun és Enns folyóknál 63,4 mm, a Bécsi-medencében 71,6 mm, míg a Morvánál 69,4 mm napi átlagos csapadékmennyiségre számítanak.

Az osztrák meteorológiai oldalakon már napok óta figyelmeztetnek a súlyos árvíz lehetőségére. A szakértők szerint kulcskérdés, hogy a várható csapadék teljes egészében eső formájában érkezik-e, vagy a magasabb területeken havazás is várható. Utóbbi esetben a hó nem okozna azonnali víztöbbletet a folyókban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images