Tisztázatlan baleset történt a Közel-Kelet tűzfészkében: elveszett egy modern helikopter

A Jerusalem Post beszámolója szerint az eset Rafahnál történt a Gázai övezetben. A zuhanás következtében két katona – köztük a pilóta – életét vesztette, valamint további hét ember pedig megsérült. Négyen súlyosabban, hárman könnyebben sebesültek a zuhanás következtében. A baleset éjfél után történt, amikor a 669-es egység erőivel egy sebesült katonát próbáltak kimenteni a terepen. A feltételezések szerint a helikopter a földhöz nagyon közel repült.

An Israeli military helicopter crashed in Rafah, Gaza last night; reportedly resulting in the deaths of three Israeli personnel and injuries to eight others. #BREAKING