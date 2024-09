Törnek előre az oroszok: elfoglalták Liszivkát, megkezdődhet Ukrajinszk ostroma

A kelet-ukrajnai frontvonal pokrovszki szektorában az oroszok az elmúlt egy hétben nyugat felé csak minimális területi nyereséget értek el, ám déli irányban más a helyzet.

Tovább folytatják az oroszok a gyors előretörést Donyeckvárostól nyugatra, a pokrovszki szektorban. Az elmúlt időszak eseményei azonban azt mutatják, hogy a fókusz most sokkal inkább a déli haladáson van, a támadók szeretnének találkozni a Krasznogorovka felől érkező orosz csapatokkal, ezzel pedig jelentős területet megszerezve. Itt létezik egy „zsák” is, tehát három oldalról oroszok veszik körül az ukrán védőket, nekik vélhetően már a közeljövőben el kell hagyniuk a területet, egyéb esetben nagyon súlyos veszteségekkel nézhetnek szembe.

The Russian invasion army captured the remaining embattled buildings of , East of Ukrainsk. #NewsMap — Julian (Röpcke) September 11, 2024

A haladás közben az orosz alakulatok elfoglalták Liszivka települést, ezzel pedig megkezdődhet a háború előtt még mintegy 10 ezres Ukrajinszk ostroma. A kommunista időszakban a helyi kőszén kiaknázására felhúzott település elvesztése komoly gondot jelentene az ukránok számára, mivel a délebbre fekvő, szintén hasonló méretű Hirnyik is veszélybe kerülne, valamint Szelidove felé is megnyílna az út dél felől. Az orosz források közben arról számoltak be, hogy észak felől egy bekerítő hadművelettel próbálkoznak. Dél felől egyébként már be is törtek a városkába, néhány épületet meg is szereztek a támadók.

Úgy tűnik, hogy Kijev egyelőre nem képes stabilizálni a helyzetet a térségben, az ellátási nehézségeket és a súlyos emberhiányt eddig nem sikerült orvosolni.

