Tüzes vita az elnökjelöltek között: Kamala Harris sarokba szorította Donald Trumpot

Kamala Harris demokrata alelnök és a republikánus volt elnök, Donald Trump túlesett első személyes találkozóján, ami egyben a két elnökjelölt első közös tévévitája is volt. Nem ez volt azonban a 2024-es amerikai elnökválasztási kampány első csörtéje: Joe Biden júniusban csúnyán leszerepelt, ami akkora pánikot váltott ki a demokratáknál, hogy az elnök július végén a visszalépés mellett döntött. A Harris–Trump-vita az első amerikai elnökjelöltek közötti kézfogással indult 2016 óta, amit látszólag az alelnök kezdeményezett. A néma mikrofonok ellenére számos éles szóváltás is kialakult, a legtöbb szó pedig a gazdaságról, a bevándorlásról és az abortuszjogról esett – bár Trump még a magyar miniszterelnökről is említést tett. Harris feltűnően igyekezett rájátszani Trump vesszőparipáira, például a kampánygyűlésein jelenlévők mennyiségére, miközben a republikánus zászlóvivő odáig ment Harris hibáztatásában a mostani adminisztráció kudarcaiért, hogy az alelnököt egyenesen Bidennek nevezte. A Harris-kampány közölte: készen állnak egy újabb, októberi összecsapásra.

Candidates Kamala Harris and Donald Trump shake hands as they take the stage in their first presidential debate. https://t.co/tkEn0wzLvL — ABC (News) September 11, 2024

A magyar idő szerint szerda hajnalban rendezett elnökjelölti vita idejére rendkívül szorossá vált a versenyfutás Kamala Harris és Donald Trump között, így óriási téttel bírt az összecsapás. A demokrata alelnök országos fölénye jelenleg csupán 1,1 százalékra rúg a RealClearPolling alapján, és

valamennyi csatatéren kevesebb mint 2 százalékpont választja el a két jelöltet egymástól.

Összehasonlításképp, Biden 2020-ban a kampány ezen szakaszában 7,5 ponttal ment Trump előtt országosan, míg Hillary Clinton 2,7 százalékponttal vezetett nyolc évvel ezelőtt.

Bár az egyre megosztottabbá váló amerikai közéletben megkérdőjelezhető a tévéviták végeredményre kifejtett hatása,

egy ilyen szoros küzdelemben egyik jelölt számára sincs hibázási lehetőség vagy kihagyható alkalom.

Noha Donald Trumpnak a mostani volt a hetedik elnökjelölti vitája, a kampányba valósággal berobbanó Kamala Harris ezelőtt csak egy alelnökjelölti megmérettetésen vett részt, már ami az országos szintű általános választási vitákat illeti. A Harrisre helyezett magasabb nyomást az is jelzi, hogy a New York Times hétvégén publikált felmérése alapján a választók harmada érezte úgy, hogy többet kell még hallaniuk róla, miközben Trumpról csak az amerikaiak 12%-a gondolta ugyanezt.

Az ABC által Philadelphiában rendezett másfél órás vitát a CNN júniusi eseménye előtt lefektetett szabályok mentén tartották élő közönség nélkül, így a Harris-kampány kardoskodásának dacára a jelöltek mikrofonjai el voltak némítva, amikor nem az ő soruk következett.

Ennek ellenére számos téma kapcsán heves szóváltás alakult ki a két jelölt között,

és a személyeskedést sem mellőzték a párharc során. Amikor például Harris azt állította, hogy Trumpnak nincs terve a választók számára, és "jobban érdekli, hogy saját magát védje, mint az, hogy törődjön" az amerikaiakkal, a volt elnök úgy reagált,

ez csak mendemonda, ezt adták a szájába.

Ezután azzal vádolta a demokrata elnökjelöltet, hogy "lemásolta Biden tervét. És körülbelül négy mondatból áll."

Vice Pres. Kamala Harris invites voters to https://t.co/tkEn0wzLvL — ABC (News) September 11, 2024

Kamala Harris ezzel szemben igyekezett kizökkenteni Trumpot,

és többé-kevésbé sikerült is provokálnia. Egyszer például "szokatlan" dolgot javasolt a nézőknek, méghozzá azt, hogy menjenek el Trump egyik kampánygyűlésére. Mindezt azért, hogy lássák, ahogy Trump "olyan kitalált karakterekről beszél, mint Hannibal Lecter", vagy azt állítja, hogy a szélerőművek rákot okoznak.

Az egyetlen dolog, amiről nem fognak hallani tőle, az önök. Nem fogják hallani, hogy a szükségleteikről, az álmaikról és a vágyaikról beszélne. És én azt mondom, hogy szerintem olyan elnököt érdemelnek, aki valóban önöket helyezi előtérbe

- mondta az alelnök. Trump ezért cserébe a többi közt marxistának nevezte Harrist, akinek a véleményváltoztatásait ekézte, mondván:

Mindent, amit három és négy évvel ezelőtt hitt, kihajította az ablakon. Most már az én filozófiámat követi. Igazából úgy volt, hogy küldök neki egy MAGA-sapkát.

Gazdaság, gazdaság, gazdaság

A csörte első kérdése a gazdaság témájában érkezett. Kamala Harris alelnök kiemelte, hogy középosztálybeli családban felnőve "ő az egyetlen személy ezen a színpadon, akinek olyan terve van, amely a középosztály és a dolgozó amerikaiak felemeléséről szól." Saját gazdaságpolitikai programját illetően említést tett a családok és kisvállalkozások adókedvezményéről, valamint a lakásépítés támogatásáról. "Imádom a kisvállalkozásainkat" - mondta Harris, saját terveiről pedig azt állította, az ország legjobb közgazdászai úgy vélik, erősítenék a gazdaságot. Ezután Trump programjáról kijelentette, az csak gyengítené Amerikát, ellenfele pedig azt fogja tenni, mint az első ciklusa során,

azaz csökkenteni fogja a milliárdosok és a nagyvállalatok adóját, ami szerinte 5 milliárd dollárral növelné Amerika deficitjét.

Az ellenfelemnek van egy terve, amit én Trump-áfá-nak nevezek, ami egy 20%-os adó lenne a mindennapi árucikkekre, amelyekre az embereknek szükségük van, hogy átvészeljék a hónapot.

"Nincs áfám, ez egy hamis állítás" - vette át a szót Trump. "Nézze, szörnyű a gazdaságunk az infláció miatt, amelyet országbomlasztónak neveznek. [...] Olyan inflációnk van, amilyet még nagyon kevesen láttak, valószínűleg a legrosszabb a nemzetünk történetében" - reagált a republikánus elnökjelölt, aki a Biden–Harris-adminisztrációt tette felelőssé az áremelkedésért, ami szerinte "50-60-70 és 80%-kal magasabb, mint pár évvel ezelőtt és "katasztrófa az emberek számára, a középosztály számára, de minden osztály számára." Trump hangsúlyozta: Biden nem törölte el az általa bevezetett kereskedelmi vámokat, elsősorban Kínával szemben.

Ráadásul emberek milliói özönlenek az országunkba a börtönökből és az elmegyógyintézetekből, és olyan munkahelyeket vesznek el, amelyeket jelenleg az afroamerikaiak és a spanyolajkúak, valamint a szakszervezetek foglalnak el

- terelte a szót a bevándorlásra a volt elnök, aki szerint "mindenki tudja, mit fogok tenni. Jelentősen csökkenteni fogom az adókat. És egy nagyszerű gazdaságot hozok létre, ahogyan azt korábban is tettem." Trump emellett tagadta, hogy a vámok áremelkedést okoznának az Egyesült Államokban, szerinte ehelyett Kínában és a többi olyan országban járna árnövekedéssel, melyek "lehúznak minket."

Former Pres. Trump calls the state of the U.S. economy #ABCdebate — ABC (News) September 11, 2024

Harris következőképp kontrázott:

Beszéljünk arról, hogy mit hagyott ránk Donald Trump. Donald Trump a legnagyobb munkanélküliséget hagyta ránk a nagy gazdasági világválság óta. Donald Trump az elmúlt évszázad legsúlyosabb közegészségügyi járványát hagyta ránk. Donald Trump a demokráciánk elleni legsúlyosabb támadást hagyta ránk a polgárháború óta. És amit mi tettünk, az az, hogy feltakarítottuk Donald Trump mocskát.

A demokrata alelnök bírálta Trump Kína-politikáját, amiért "kiárusította az amerikai chipeket Kínának, hogy modernizálják a hadseregüket", pedig azt kellett volna bebiztosítania, hogy az USA nyerje meg a 21. századért zajló versenyfutást. Harris elmondta, Trump megköszönte Hszi Csin-ping koronavírus idei munkáját, miközben a kínai vezető nem tisztázta a COVID eredetét.

Harris egyébként már a vita elején előrebocsátotta, hogy a nézők szinte "ugyanazt a régi, fáradt szöveget" fogják hallani, "egy csomó hazugságot, sérelmet és becsmérlést."

Az alelnök ezután a Project 2025-öt hozta fel,

mondván, Trumppal ellentétben ő "minden amerikai elnöke" lesz. A volt elnök erre úgy reagált, nem ismerik el eléggé a pandémia során végrehajtott munkáját, és nincs köze a Project 2025-höz, nem olvasta el, és direkt nem is fogja, mert ő egy nyitott könyv. "Azt hiszem, előálltak néhány ötlettel, némelyik jó, némelyik rossz. De ez nem számít."

"Springfieldben kutyákat esznek"

Ezt követően az abortuszjogról esett szó. A műsorvezetők Donald Trump mismásolát szegezték a volt elnök fejéhez, azaz, hogy nemrég ellenezte Florida 6. héttől érvényben lévő abortusztilalmát (mondván, az "túl kevés" időt ad), majd másnap az nyilatkozta, mégis annak fenntartása mellett fog szavazni az állami referendumon, mert a "a demokraták radikálisok", és a 9. hónapig engednék a terhességmegszakítást. Trump elmondta, hisz a nemi erőszakra, vérfertőzésre és az anya életveszélyére vonatkozó kivételekben, és azzal vádolta Harris alelnökjelöltjét, Tim Walz szerint

a kilencedik hónapban történő abortusz teljesen rendben van. Azt is mondja, hogy a szülés utáni kivégzés, ez kivégzés, már nem abortusz, mert a baba megszületett, rendben van.

Kamala Harris erre felelve Trumpot tette felelőssé az abortuszjogot szövetségi szinten biztosító Roe v. Wade-ítélet eltörléséért, mivel ennek érdekében "saját kezűleg választotta ki a Legfelsőbb Bíróság három tagját."

Jelenleg több mint 20 államban van Trump-féle abortusztilalom, amely bűncselekménynek minősíti az orvos vagy nővér általi egészségügyi ellátást. Egy államban életfogytiglani börtönbüntetést ír elő. [...] A kormánynak, és Donald Trumpnak semmiképpen sem kellene megmondania egy nőnek, hogy mit tegyen a testével

- jelentette ki az alelnök, aki szerint Trump, amint hivatalba kerülne, egy országos abortusztilalmat léptetne életbe, amit a republikánus zászlóvivő visszautasított. Azt azonban nem erősítette meg, hogy az alelnökjelöltjének korábbi kijelentésének megfelelően aláírna-e egy tilalmat. Szerinte nem kell erről beszélni, hiszen a Kongresszus sosem fogadna el egy erről szóló törvényjavaslatot. Harris cserébe arra a kérdésre nem válaszolt, hogy pontosan milyen abortuszszabályozást tart elfogadhatónak, mondván, a Roe v. Wade visszaállítását szeretné. Az alelnök Trump vádjaira elmondta,

Amerikában sehol nem fordul elő, hogy egy nő kihordaná a terhességét, majd abortuszt kérne. Ez nem történik meg. Ez sértő az amerikai nőkre nézve.

A bevándorlásra térve Harris kijelentette, hogy ő az egyetlen a színpadon, aki ügyészként nemzetközi bűnbandákat állított bíróság elé. Ezután támogatásáról biztosította a határvédelmi reformról szóló kétpárti alkut, amely szerinte segítene a bevándorlási válság kezelésében. Trumpot ezután azzal gyanúsította meg, azért buktatta meg a javaslatot, hogy továbbra is kritizálni tudja a demokratákat, a probléma megoldása helyett.

Az emberek vissza akarják venni az országukat. Elveszítjük a hazánkat. Egy csődbe jutott nemzet vagyunk

- reagált a republikánus zászlóvivő, majd arról az online terjedő, hamis történetről kezdett értekezni, hogy az ohiói Springfieldben a bevándorlók kutyákat és macskákat esznek. Miután David Muir műsorvezető alaptalannak nevezte a pletykát, a volt elnök kitartott a megszólalása mellett: "az emberek a televízióban azt mondják, hogy a kutyámat elvitték és élelemnek használták."

Trump bizarr kijelentésére a demokrata elnökjelölt úgy reagált,

pont emiatt támogatja őt mintegy 200 korábbi republikánus tisztviselő,

valamint a szintén republikánus George W. Bush korábbi alelnöke, Dick Cheney.

Miután arról kérdezték Trumpot, hogy miképp hajtaná végre azon ígéretét, miszerint 11 millió illegális bevándorlót deportálna, a volt elnök a jól ismert szólamaiba kezdett, és azzal ekézte a törvénytelen határátlépőket, hogy "elpusztították országunk szövetét", és hozzájárultak ahhoz, hogy rekordmagas szintre nőtt a bűnözés. A műsorvezető cáfolta Trump utóbbi állítását,

Harris pedig "erősnek" nevezte, hogy egy ítéletére váró elítélt panaszkodjon a bűnözésről.

A volt elnök, ahogy korábban is, ezúttal is a politikai ellenfeleik elhallgattatásával vádolta a demokratákat, és kijelentette, meg fogja nyerni a "hamis" pereket.

Valószínűleg golyót kaptam a fejembe azok miatt a dolgok miatt, amiket rólam mondanak. A demokráciáról beszélnek. Én jelentek veszélyt a demokráciára? Ők azok

- vélte Donald Trump.

Harrist kérdezték a pálfordulásairól is.

Megismételte, hogy az "értékei nem változtak", és nem fogja betiltani a frackinget (a palagáz hidraulikus rétegrepesztéses kitermelését), mivel álláspontja szerint diverzifikálni kell Amerika energiaforrásait, hogy ne kelljen a külföldi országokra támaszkodni.

A republikánus elnökjelölt erre úgy válaszolt,

legalább 12, de valószínűleg 14 vagy 15 különböző szakpolitikai javaslatát adta fel. Például, nagyon támogatta a rendőrség finanszírozásának megszüntetését.

Harris tagadta, hogy egyetértett volna a "Defund the police"-mozgalom követeléseivel, és Trump azon állítására is rázta a fejét, miszerint "nemváltoztató műtéteket akar végezni a börtönben lévő illegális bevándorlókon. Ez egy radikális baloldali liberális." Harris hangos elutasítására reagálva Trump a demokrata alelnök 2020-as alelnökjelölti vitán elhangzott megszólalását vette kölcsön:

Várjon egy percet, most én beszélek. Ha nem bánja. Kérem. Ismerősen hangzik?

Wait a minute, Im talking now. If you dont mind. Please. Does that sound familiar? pic.twitter.com/uYjI3UZnlh — The (Recount) September 11, 2024

A republikánus zászlóvivő tagadta, hogy felelősség terhelné a 2021. január 6-i Capitolium elleni ostrom miatt, mint mondta, ő előtte csak annyit tett, hogy beszédet tartott, az épület biztonságáért pedig szerinte Nancy Pelosi volt demokrata házelnök felelt.

Mindazoknak, akik emlékeznek arra, hogy mi volt január 6-án, azt mondom, hogy nem kell visszamennünk. Ne menjünk vissza. Nem megyünk vissza. Itt az ideje, hogy lapozzunk

- reagált Kamala Harris az elhangzottakra.

Trump továbbra sem volt hajlandó elismerni, hogy elveszítette a 2020-as elnökválasztást.

Harris erre úgy reflektált, Donald Trumpot kirúgta 81 millió ember, és láthatóan nehezen viseli ezt.

Az Egyesült Államok alelnökeként bejártam a világot. És a világ vezetői kinevetik Donald Trumpot. Beszéltem katonai vezetőkkel, akik közül néhányan önnel dolgoztak. És azt mondták, hogy ön maga a szégyen

- vágta Trump fejéhez a demokrata ellenfele.

A volt elnök erre Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel példálózott,

aki szerinte úgy véli, azért "áll lángokban" a világ, mert nem a Kínában félelmet ébresztő Donald Trump az Egyesült Államok elnöke.

Azt mondta, hogy a legjobban tisztelt és legrettegettebb ember Donald Trump.

- idézte a magyar kormányfő szavait az exelnök.

Trump ezt követően a témától eltérve Biden lecserélését hozta szóba:

szerinte az elnök "utálja" Harrist, amiért őt leváltva, nulla előválasztási szavazattal vált a demokraták elnökjelöltjévé. A republikánus elnökjelölt később is felhozta ezt, mondván, Bident "úgy dobták ki a kampányából, mint egy kutyát." Az alelnök erre adott reakciója az volt, hogy

fontos emlékeztetni a volt elnököt, hogy nem Joe Biden ellen indul, hanem ellenem.

Ezt látták az amerikaiak

A CNN gyorsfelmérése alapján a vitát követő nézők 63%-a gondolta úgy, hogy Kamala Harris nyerte azt, miközben csupán 37%-uk adta volna Trumpnak a győzelmet. Ez szöges ellentétben áll az első, Joe Biden szereplésével zajlott csörtével, mely során 67% vélte Trumpot győztesnek. A Harris–Trump-vita előtt egyébként a megkérdezettek 50-50%-ban számítottak a demokrata, illetve a republikánus jelölt diadalára.

CNN Flash poll on who won the debate Kamala Harris: 63% Trump: 37% pic.twitter.com/LYTfn3vbGj — Acyn (@Acyn) September 11, 2024

Címlapkép: Kamala Harris amerikai alelnök és Donald Trump volt amerikai elnök az elnökjelölti vitán a Pennsylvania állambeli Philadelphiában 2024. szeptember 10-én. Címlapkép forrása: Doug Mills/The New York Time/Bloomberg via Getty Images