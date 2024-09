Eluralkodott a káosz a világ egyik legnépesebb országában: felvillant egy véres háború réme

A több mint 170 milliós Bangladesben augusztusban váratlan gyorsasággal megbukott a frissen megválasztott kormány, ami alaposan felborította a geopolitikai helyzetet a térségben. A dél-ázsiai országban ugyanis Sejk Haszina Vazed vezetésével egy stabil(nak tűnő) rendszer alakult ki, jól behatárolható irányvonalakkal. A miniszterelnök-asszony távozásával viszont az általa képviselt berendezkedés is kétséges helyzetbe került, ez pedig komolyan kockáztatja a viszonyt a nagy szomszéddal, Indiával.

Augusztus 5-én a rengeteg áldozatot követelő tömegtüntetések eredményeként úgy döntött a bangladesi kormányfő, hogy elmenekül az országból. Az azóta eltelt több mint egy hónapban Dakka nem igazán tudta stabilizálni a helyzetet, több területen is kaotikus jelenetek játszódnak le. A rendvédelmi szervek – különösen a rendőrség – nehezen tudják ellátni a feladatukat, ezért növekedett az önbíráskodások száma. Gyakran a korábbi vezető párt, az Awami Liga (AL) vezetőit és aktivistáit érik támadások, előfordul, hogy koholt vádak alapján. Beszámolók szerint az iszlám fundamentalizmus növekedett meg az országban, rendszeresen rongálnak meg a vallási törvényeknek nem megfelelő szobrokat és emlékműveket. Politikai megfigyelők attól tartanak, hogy az eddig szekuláris Banglades átalakulhat iszlamista országgá. Geopolitikai szempontból ennél komolyabb változást jelent, hogy a bangladesiek Haszina külpolitikájával is szembefordultak: felerősödtek az India-ellenes hangok.

Ebben egyszerre több tényező is szerepet játszott:

Az előző dakkai kormány legfontosabb külső támogatójának a szomszédos India számított.

A közelmúltban egy jelentős árvíz borzolta a kedélyeket Bangladesben. A közvélemény azzal gyanúsítja a szomszédos nagyhatalmat, hogy közvetlenül felelős az eseményekért. Azt állítják ugyanis, hogy Újdelhi nem értesítette Dakkát arról, hogy az egyik víztározó gátját megnyitják, ezzel pedig katasztrófát idéztek elő.

Az indiai média rendszeresen foglalkozott a bangladesi helyzettel, viszont visszatérő elem volt a tudósításokban, hogy eltúlozták a kisebbségek, különösen a hinduk elleni támadásokat.

Újdelhi és Dakka viszonyát emellett alapvetően a két hatalom közötti határvonal és annak vitái befolyásolják.

Ennek megértéséhez érdemes egy kicsit körüljárni a helyzetet:

Banglades területe a brit gyarmati uralom ideje alatt nem volt különálló, a mai Mianmarral (akkor még Burma), Indiával és Pakisztánnal együttesen alkotta a Brit Birodalom „koronaékszerét”.

A második világháborút követően London hatalma meggyengült, ezért a függetlenségi mozgalmak két évvel a világégést követően elérték céljukat, létrejöhettek az önálló országok a területen. Ez nem ment konfliktusmentesen, milliós tömegeket telepítettek át vallási alapon máshova, eközben gyakoriak voltak az összecsapások, nem egyszer rengeteg halálos áldozatot követelve. Banglades ekkor még Kelet-Pakisztán néven szakadt el Indiától.

A „két Pakisztán” (Kelet és Nyugat) időszaka sem bizonyult tartósnak, az 1970-es években véres háborút követően Dakka elszakadt Iszlámábád felügyelete alól, hathatós indiai segítségnek köszönhetően.

A viharos évtizedeket követően is fennmaradt az Újdelhi számára kényes területi helyzet, mivel az ország két nagyobb tömbre osztható: a nyugati Gangesz-medencére, és az attól délre eső területekre (kiegészítve a Himalája tetejére felkúszó részekkel), valamint a keleti Brahmaputra-völgyre és az ekörül elterülő hegyvidékekre. A két országrész között az összeköttetést egy keskeny földsáv jelenti, amelyet észak felől Nepál és Bhután, dél felől pedig Banglades határol, ez a Sziluguri-folyosó. A „csirkenyak” néven is emlegetett híd védelmének biztosítása stratégiai fontosságú kihívást jelent Újdelhi számára. pic.twitter.com/MpGSs1p8SG — MSK (@MSK7x7) August 18, 2024

A „csirkenyak” néven is emlegetett híd védelmének biztosítása stratégiai fontosságú kihívást jelent Újdelhi számára. A helyzetet sokáig bonyolította, hogy az indiai-bangladesi határvonal a világ legbonyolultabbjának számított: számtalan exklávé (térben elszakított, minden oldalról egy másik ország által körbevett terület) és enklávé (az előző fordítottja, egy ország területére beékelődő, minden oldalról körbevett terület) tarkította itt a helyzetet. A kényes szituációt végül 2015-ben sikerült kisimítani, területcserék sorával létrejött egy nagyjából egységes határvonal. A geopolitikai szempontból kényes helyzetet ezzel viszont csak enyhíteni sikerült, megoldani nem.

Az India és Banglades között fennálló mindenkori kapcsolatot tehát a területi kérdések alapvetően határozzák meg, nincs ez másképpen 2024-ben sem. A békés állapotot éppen az előző, Újdelhivel barátságos politikát folytató kormány biztosította Dakka oldaláról. Ez a törékeny stabilitás most viszont könnyen elillanhat, ennek pedig már vannak jelei.

Haszina augusztusi bukásával ugyanis alapvetően változott meg a bangladesi rendvédelmi szervek hozzáállása a határvédelmet illetően.

A határőrséget (BGB) határozott fellépésre utasította az ideiglenes dakkai kormány belügyminisztériumi tanácsadója, a nyugalmazott dandártábornok, M. Sakhawat Husszein. Úgy fogalmazott augusztus 13-án, a korábbi rendszert is kritizálva, hogy

az AL-kormány azt mondta a BGB-nek, akiknek a határt kellene védeniük, hogy fordítsanak hátat... Ez többé nem fog megtörténni.

Border Guard Bangladesh (BGB) is on high alret near Bangladesh-India Border pic.twitter.com/yUR0v0ehDG — Defense (Technology) August 17, 2024

A kijelentés után nem is kellett sokáig várni az első incidensig. Az indiai határvédelmi erők (BSF) a „csirkenyak” keleti részén található bangladesi Patgram Upazila körzet határán szerettek volna szögesdrótkerítést felállítani, ehhez nagy mennyiségű alapanyagot szállítottak a területre. A helyi lakosokkal kiegészült BGB azonnal kifejezte a tiltakozását, a munkálatokat ezért leállították. Az indiai határőrök szerint az egész ügy valójában nem is arról szól, mint amit a bangladesiek állítanak: szerintük csak egy szarvasmarha-kerítést állítanak fel, ők csak felügyelik az építkezést. Az egyik tisztségviselő nyilatkozott is az ügyben:

A kerítést azért építették, hogy az egyik országból származó szarvasmarhák ne tévedjenek be a másikba, ami gyakran okoz vitákat a falvak lakói között mindkét oldalon.

Az is elhangzott, hogy a két ország még 2012-ben állapodott meg egymással, ebben szerepelt, hogy joguk van felállítani ilyen akadályt.

Más is borzolta a kedélyeket az elmúlt időszakban az indiai-bangladesi határon:

Augusztus 25-én a bangladesi határvédelem az indiai Nyugat-Bengália állam felől érkező csempészekkel került összetűzésbe.

Augusztus 28-án az indiaiak egy, a határon húzódó gátat próbáltak átvágni a leesett nagy mennyiségű csapadék miatti túlcsordulás elkerülésére, ám ezt a BGB tagjai megakadályozták. Szerintük a lépés határokon átnyúló súlyos áradásokat okozott volna.

Hozzá kell tenni, hogy a Banglades és India között húzódó határ a világ leghalálosabbjai közé tartozik, a The Diplomat információi szerint 2012 és 2023 között összesen 332 ember halt meg itt illegális határátlépések következtében. A leggyakoribb gondot a csempészet (kiugró a szarvasmarhák engedély nélküli szállítása) és a migráció. Kirívó esetben a két ország határvédelmi szervek tagjai is áldozatul estek, így például 2024 januárjában az egyik BGB-tag életét vesztette egy ilyen akció során. Az esetnek nem lett különösebb következménye, ez pedig Haszina bukása után indokot adott a kemény fellépésre.

A határozottság viszont éppen javíthat a helyzeten: a bűnözés csökkenésével mérsékelni lehet az illegális tevékenységeket, ez pedig kevesebb összecsapást eredményezhet.

A lépés belpolitikai szempontból már mindenképpen elért eredményeket, mivel a bangladesiek a saját szuverenitásuk védelmében hozott döntésnek tartják az erélyesebb hozzáállást.

A megváltozott viselkedés viszont magában hordozza a határvédelmi szervek közötti összecsapások, ezzel pedig az eszkaláció lehetőségét. Bár egyelőre sikerült elkerülni, hogy a fegyveres testületek között súlyosabb incidensek alakuljanak ki, az elmúlt egy hónap eseményei azt bizonyítják, hogy vannak területek, ahol javítani kell, különösen a párbeszédben. Mindkét oldal közös érdeke, hogy például az illegális határátlépéseket visszaszorítsák és ebben kooperáljanak egymással.

Banglades és India most egy átmeneti időszakban van, addig mindenképp, ameddig Dakkában választásokat nem tartanak, és meg nem alakulhat az új kormány. Ezt követően a politikai vezetés ki tudja alakítani az új külpolitikát a nagy szomszéddal, addig viszont fokozott óvatosságra és türelemre van szükség.

Újdelhi geopolitikai érdekeinek az felel meg a leginkább, ha Gangesz-deltájában a jövőben is olyan vezetés lesz, amely a békés együttműködésre törekszik.

Ellenkező esetben India abban a helyzetben találhatja magát, hogy szinte minden oldalról ellenséges országok veszik körbe, ráadásul a kritikus fontosságú „csirkenyak” is veszélybe kerülhet.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons via Parthajit Dasgupta