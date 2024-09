Medvegyev – aki az utóbbi években durva hangvételű, fenyegető közösségimédia-posztjaival hívja fel magára a figyelmet – David Lammy brit külügyminiszter szerdai kijevi látogatása kapcsán ragadott klaviatúrát, Lammy ugyanis Nagy-Britannia 100 évig tartó támogatását ígérte meg Ukrajnának.

Medvegyev három pontban foglalta össze ezzel kapcsolatos véleményét.

1) Hazudik. 2) Az úgynevezett Ukrajna ennek az időnek a negyedét sem fogja kihúzni. 3) A Britanniának nevezett sziget valószínűleg elsüllyed a következő néhány évben. A hiperszonikus rakétáink segíteni fognak, ha szükséges.

Britain's Foreign Secretary David Lammy has promised Ukraine 100 years of support. 1) He is lying. 2) So-called Ukraine will not last a quarter of that time. 3) The island called Britain is likely to sink in the next few years. Our hypersonic missiles will help if necessary {:url}