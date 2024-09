Fokozódik a diplomáciai balhé: durva szócsatába keveredett a német kormány Trumpékkal

Trump a vitában azt állította, hogy Németország megpróbált egy fenntarthatóbb energiatermelésre áttérni, de kudarcot vallott a fosszilis tüzelőanyagok feladásával, és egy éven belül visszatértek a normál erőművek építéséhez.

A Zöldek vezette német külügyminisztérium Trump szavaira így reagált:

Tetszik, vagy sem, Németország energiarendszere teljesen működőképes, több mint 50 százaléknyi megújuló energiával. És mi bezárjuk, és nem építjük a szén- és nukleáris erőműveket. A szénről legkésőbb 2038-ig leválunk.

X-üzenetét a német külügyminisztérium azzal zárta:

Utóirat: Mi sem eszünk macskákat és kutyákat.

Ezzel arra utaltak, hogy Trump azt az álhírt terjesztette a vitán, hogy az Ohio állambeli Springfieldben haiti bevándorlók kutyákat, macskákat és más háziállatokat esznek. A republikánusok körében terjedő dezinformációnak semmi alapja sincs.

Richard Grenell, aki Trump elnöksége alatt, 2018 és 2020 között berlini nagykövet volt, az X közösségi platformon az amerikai választásokba való beavatkozással vádolta meg a német kormányt.

A német kormány nyilvánvaló választási beavatkozása rosszabb, mint az orosz és az iráni beavatkozás. Ezt világosan látjuk, és ennek megfelelően fogunk reagálni

– írta Grenell.

The blatant election interference from the German government is worse than the Russian and Iranian interference. We see this clearly and will react accordingly. https://t.co/RnfdxYuMee