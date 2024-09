Korábbi tanácsadója úgy véli, Donald Trump csak blöfföl

Anthony Scaramucci, a Fehér Ház volt kommunikációs igazgatója csütörtökön azt nyilatkozta, szerinte "100 százalék az esélye" annak, hogy volt főnöke, Donald Trump korábbi elnök részt fog venni egy újabb vitán Kamala Harris demokrata alelnökkel szemben, még akkor is, ha most azt mondja, nem fog - számol be a Hill.