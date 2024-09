Kulcsfontosságú csúcstalálkozó vette kezdetét - A döntés nagy változást hozhat az ukrajnai harcokban

Megékezett Keir Starmer brit miniszterelnök Washingtonba, ahol Joe Biden amerikai elnökkel tárgyal. A találkozó során valószínűleg eldől, bevethetik-e az ukránok a szigetország által átadott Storm Shadow robotrepülőgépeket oroszországi célpontok ellen - írja a Reuters.

Keir Starmer brit miniszterelnök ma találkozik Joe Biden amerikai elnökkel, hogy megvitassák Ukrajna támogatásának következő lépéseit.

A megbeszélés középpontjában várhatóan az áll, hogy engedélyezzék-e nyugati rakéták bevetését oroszországi célpontok ellen.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hónapok óta kéri a szövetségeseket, hogy engedélyezzék nyugati fegyverek, köztük nagy hatótávolságú amerikai ATACMS és brit Storm Shadows "cirkálórakéták" bevetését mélyen Oroszország területén.

A The New York Times európai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok hajlik arra, hogy jóváhagyja Ukrajna számára nagy hatótávolságú rakéták használatát oroszországi célpontok ellen. Ennek feltétele, hogy a fegyverek ne amerikai gyártmányúak legyenek.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön figyelmeztetett: ha a Nyugat engedélyezi Ukrajnának, hogy nyugati gyártmányú nagy hatótávolságú rakétákkal csapást mérjen orosz területre, az közvetlenül Oroszországgal való harcot jelentene. Ez szerinte megváltoztatná a konfliktus jellegét és kiterjedését.

A washingtoni tárgyalások előtt Antony Blinken amerikai és David Lammy brit külügyminiszter közös látogatást tett Kijevben. Mindkét szövetséges újabb támogatást ajánlott Ukrajnának, de nem vállalt kötelezettséget a rakéták bevetésével kapcsolatban.

