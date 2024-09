Áttörésről jelentett a rákkutatásban az AstraZeneca

A 1063 beteg bevonásával végzett kutatás azt is kimutatta, hogy a gyógyszer 25%-kal csökkentette a halálozás kockázatát, amikor a hagyományos kezelésekhez, például kemoterápiához és műtéthez adták hozzá.

Ez az első alkalom, hogy egy immununterápiás gyógyszer ilyen mértékben javította az általános túlélést ennél a betegcsoportnál.

Susan Galbraith, az AstraZeneca onkológiai kutatás-fejlesztésért felelős ügyvezető alelnöke egy interjúban kiemelte: "Az adatok azt mutatják, hogy ezeknek a betegeknek éveken át van esélyük a normális életre." Galbraith a kezelési sémát "átalakítónak" nevezte.

Az eredményeket az Európai Orvosi Onkológiai Társaság barcelonai kongresszusán mutatták be, és a New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban is publikálták. Az Imfinzi már több más rákos megbetegedés kezelésére is engedélyezett, és az elmúlt negyedévben több mint 1,1 milliárd dolláros bevételt hozott az AstraZenecának. A szakértők szerint az új indikáció évi 500 millió dolláros többletbevételt hozhat a cégnek.

Az AstraZeneca Imfinzi gyógyszere korábban már sikeresnek bizonyult a túlélési esélyek javításában a kezdeti és közepesen előrehaladott stádiumú kissejtes tüdőrákban (SCLC) szenvedő betegeknél.

