Ennyit az elsöprő iráni válaszcsapásról? – Három lehetséges ok, amiért Teherán még nem támadta meg Izraelt

Bár Jeruzsálem szokásához hűen nem erősítette meg, hogy ők álltak volna Hanijeh meggyilkolása mögött, szinte biztosra lehet venni, hogy a zsidó állam rejtette el azt a pokolgépet az iszlamista vezető szállodai szobájában, amely végül vele és egyik testőrével is végzett. A világ heteken keresztül lélegzetét visszafojtva várta, hogy Teherán megindítsa a mindent elsöprő támadást, különösen az után, hogy a perzsa állam idén áprilisban nagyjából kétszáz drónnal, robotrepülőgéppel és ballisztikus rakétával támadta meg Izraelt azt követően, hogy az IDF egy Damaszkuszban álló iráni nagykövetséget lebombázva megölte a Forradalmi Gárda több magas rangú tisztjét.

Az évszázad blöffje?

Sokan már a hírhedt vörös zászló felvonásakor azon a véleményen voltak, hogy Teherán csak a kardját zörgeti, valójában pedig semmi kedve sincs újabb nagy léptékű támadást indítani Izrael ellen. Emellett az álláspont mellett több érv is szólt:

A perzsa állam áprilisi rakétázgatása nem tudta kicselezni az egyébként bizonyítottan túlterhelhető, de még mindig élvonalba tartozó izraeli légvédelmet: a kétszáz kilőtt fegyverből nagyjából egy tucatnyi csapódott be az ország területén, de az okozott károk elenyészőek maradtak. A legkomolyabb veszteség egy C-130 Hercules közepes szállítógép megrongálódása volt.

a kétszáz kilőtt fegyverből nagyjából egy tucatnyi csapódott be az ország területén, de az okozott károk elenyészőek maradtak. A legkomolyabb veszteség egy C-130 Hercules közepes szállítógép megrongálódása volt. Részben ebből következik, hogy Teherán komoly eszkalációs kockázat nélkül nem tudna komolyabb megtorló csapást indítani a zsidó állam ellen. Az iszlám köztársaság már az akció belengetésekor világossá tette: célja nem egy nyílt háború kirobbantása Izraellel, mindössze Hanijeh halálának megtorlása.

Az iszlám köztársaság már az akció belengetésekor világossá tette: célja nem egy nyílt háború kirobbantása Izraellel, mindössze Hanijeh halálának megtorlása. Ráadásul Teherán meglehetősen gyorsan el is halkult a merényletet követően. Augusztusban sokkal inkább a nyugati hírszerző ügynökségek kongatták a vészharangot, hangoztatva, hogy az „Ellenellás Tengelye” (Az Iránból, illetve az általa támogatott iszlamista milíciákból álló szövetség) bármelyik pillanatban elsöprő támadást indíthat Izrael ellen.

Ugyanakkor, ha részletesebben megvizsgáljuk a fent felhozott érveket, rájöhetünk, hogy meglehetősen sok ponton sántítanak. Az áprilisi iráni támadás valóban nem volt több Izrael és szövetségesei számára, mint egy különösen izgalmas lőgyakorlat, ennek az oka nem az, hogy Teherán abszolút tehetetlen lenne.

Az izraeli Vaskupola a világ egyik leghatékonyabb légvédelmi rendszere. Bár a tapasztalatok szerint túlterhelhető, Iránnak idén áprilisban ez nem sikerült. Forrás: Israel Defense Forces via Wikimedia Commons

Izrael és Irán az áprilisi helyzetet megsüvegelendő önmegtartóztatással kezelte: a perzsák jó előre szóltak, hogy mikor fogják kilőni a drónokat és rakétákat, melyeket ráadásul aránylag nagy időkülönbséggel indítottak útjukra, ezzel kvázi megkönnyítve az izraeli, amerikai, brit, jordániai és szaúdi légierő dolgát, cserébe Izrael egyetlen egy korlátozott légicsapással válaszolt. A végeredmény? Teherán bebizonyította, hogy meg meri támadni Izraelt, de ezzel együtt azt is, hogy nem esztelen módon próbál meg eszkalálni (ebben egyébként az elemzők amúgyis biztosak voltak), Jeruzsálem pedig világossá tette a perzsa állam számára, hogy vadászgépei továbbra is ki tudják cselezni az iráni légvédelmet, ráadásul el tudják érni a kulcsfontosságú nukleáris létesítményeket is, ugyanakkor az eszkalációt ők sem vállalták be.

Mindehhez ráadásul hozzájön két további kulcstényező:

az iráni fegyverek egyáltalán nem számítanak rossz minőségű eszközöknek, Teherán pedig évtizedek óta rendkívül pragmatikusan áll hozzá a zsidó államhoz.

Az iráni Sahed-136-os öngyilkos drónok az orosz-ukrán háborúban szereztek maguknak hírnevet. Ár-érték arányban kifejezetten jó fegyvernek számítanak. Forrás: Tasnim News Agency via Wikimedia Commons

Mindezeket figyelembe véve meglehetősen rossz képet festene Iránról, ha vérben forgó szemekkel zörgetné a kardját Hanijeh halála miatt úgy, hogy igazából már ekkor tudták: nem fognak érdemi megtorlást indítani a zsidó állam ellen. Ebből logikusan következik, hogy Teherán valószínűleg nem blöffölt akkor, amikor bejelentette a válaszcsapást.

Visszakozás?

Iránnak nem volt túl sok opciója akkor, amikor a főváros kellős közepén felrobbant egy áltauk pénzelt szervezet feje.

A nemzetközi és a hazai porondon is csúnya arcvesztéssel ért volna fel, ha szó nélkül hagyják Hanijeh meggyilkolását, így az valószínűsíthető, hogy amikor Teherán belengette a megtorlást, valóban komolyan is gondolta azt.

BREAKING:Ismail Haniyeh was killed by an explosive device planted in his room. The device had been placed approximately two months before the assassination, NYT reports. pic.twitter.com/8cM10Zi01G — Globe (Eye) August 1, 2024

A vörös zászló meglobogtatása után azonban elindult egy megszokott, de széles körben nem feltétlenül ismert folyamat: Izrael szövetségesei nemcsak a nagy nyilvánosság előtt szólították fel a perzsa államot az önmérsékletre, de a rendelkezésre álló források szerint diszkrétebb diplomáciai csatornákon is próbálták elérni, hogy Irán a silókban tartsa a rakétáit. Augusztusban kifejezetten sokat lehetett például arról olvasni, hogy az Egyesült Államok beszélte le Iránt a megtorló csapás végrehajtásáról.

Bár sokak számára meglepően hathat, Teherán és Washington között bőséggel léteznek közvetlen diplomáciai csatornák, melyeken keresztül kommunikálhatnak egymással.

Mivel ezek az üzenetváltások a sajtó fürkésző tekintete elől jobbára rejtve vannak, a két állam sokkal őszintébben kommunikálhat rajtuk, nem kell tartaniuk attól, hogy a saját lakosságuk rossz szemmel nézne az ország vezetőire azért, mert asztalhoz ülnek az „ősellenségekkel”.

Az izraeli légierő F-35I vadászbombázói a tapasztalatok szerint komolyabb gond nélkül ki tudják cselezni az iráni légvédelmet. Forrás: Wikimedia Commons

Elképzelhető tehát, hogy a perzsa állam a Nyugat (és valószínűleg saját szövetségeseinek) nyomására átgondolta kezdeti elhatározását, és végül arra jutott, komoly eszkaláció nélkül nem tudna megfelelő ellencsapást mérni Izraelre. Ezzel a lépéssel Teherán egy éven belül másodszorra biztosíthatta volna a világ vezetőit arról, hogy észérvekre hallgató, logikus döntéshozással rendelkező állam.

A fenti elképzeléssel azonban szintén van egy probléma: azzal, hogy Irán „elengedte” a megtorlás ötletét valóban egy békére törekvő állam gúnyáját húzta magára, ez azonban éppen a legfőbb ellenséggel, Izraellel szemben nem feltétlen működőképes stratégia.

Irán légvédelme jelenleg főleg az orosz SZ-300-as rakétákra hagyatkozik. A fegyvereknek már Szíriában is meggyűlt a baja az izraeli vadászbombázókkal. Forrás: Fars Media Corporation via Wikimedia Commons

Félreértés ne essék, Jeruzsálemnek Teheránhoz hasonlóan nem érdeke egy nyílt háború kirobbantása, a zsidó állam döntéshozói most jogosan gondolhatják úgy, hogy ha egy Irán szívében elkövetett merénylet következmények nélkül végrehajtható, akkor a hasonló akciókra ha nem is a végtelenségig, de lehet még lehetőségük komolyabb megtorlás nélkül.

Kivárnak?

Bár pillanatnyilag Izrael egyik szövetségesének hírszerzése sem kongatja a vészharangot amiatt, hogy Teherán továbbra is fontolgatja a megtorlást, ahogyan az izraeli ügynökségek is meglehetősen csöndben vannak (rájuk pedig a Hamász tavalyi támadása után hatalmas nyomás nehezedik), továbbra sem lehet kizárni azt, hogy a perzsa állam egyszerűen vár a megfelelő pillanatra, vagy éppen a megfelelő válaszlépés kidolgozásán ténykedik.

Valahol logikus lépés lenne Irán részéről, ha az áprilisival ellentétben ezúttal nem jelentenék be nyilvánosan azt, hogy melyik nap melyik órájában mennyi rakétát fognak kilőni a zsidó államra, hiszen így valószínűleg növelni tudnák az okozott kárt. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ha az iráni rakétákat előzetes figyelmeztetés nélkül is lelövöldöznék, az az egyre jobban felpörgő fegyverexportnak nagyon rossz reklámot jelentene.

Opció lehetne az is, hogy a perzsák egy izraelihez hasonló alacsony intenzitású akciót hajtanak végre egy vezető politikus, hírszerzőtiszt, vagy katonai parancsnok ellen, ugyanakkor ha egy iráni atomtudós kizuhan az ablakon, arra a nemzetközi sajtó „dolgozik a Moszad” felkiáltással sóhajt egyet, az iráni titkosszolgálatok esetében viszont minimum meglepődnének.

A nyugati hírszerző ügynökségek az iráni titkosszolgálatot a világ egyik legfelkészültebb ilyen szervezeteként tartják számon, profiljukba azonban a fontos személyek ellen elkövetett merényletek nem igazán tartoznak bele, ráadásul ezeknek a műveleteknek a végrehajtásához éppen a szintén élvonalba tartozó izraeli kollégáikon kéne keresztülvágniuk magukat.

Harmadik lehetőségként felmerülhet az is, hogy Irán a jól kiépített proxyszervezetein keresztül indít meglepetésszerű csapást Izrael ellen. Bár az IDF mostanra már fel van készülve a Libanonból Hezbollah által indított támadásokra, hiszen az iszlamista szervezet szeptemberben történelmi léptékű rakétatámadást indított az ország északi része ellen, a szír és iraki iszlamisták valamivel kevesebb aktivitást mutatnak, a jemeni húsziknak pedig csak nagy ritkán sikerül úgy elindítaniuk egy drónt, vagy rakétát, hogy az az izraeli légtérnek akár csak a közelébe is eljusson. Mindettől függetlenül egy iszlamisták által indított átfogó támadás hozhatna hasonló eredményeket, mint az áprilisi rakétázás, ami ha komoly károkat nem is okozott a zsidó államnak, úgy tűnik Teheránnak elég volt.

Nem lehet továbbá kizárni azt sem, hogy Teherán nem akarja kisiklatni a gázai tűzszüneti tárgyalásokat akkor, amikor a harcoló felek aránylag közel kerültek a megállapodáshoz. Egy komolyabb iráni akció után valószínű lenne, hogy a Netanjahu-kormány egyszerűen visszalépne a tárgyalóasztaltól, a perzsa állam külpolitikai profiljának pedig kiemelt részét képezi a palesztin érdekvédelem.

Lehet biztosat mondani egyáltalán?

Jeruzsálem Hanije meggyilkolásával rettentő kellemetlen helyzetbe hozta Iránt. A megtorlás elmaradása a gyengeség jele lenne, amit a perzsa állam nem engedhet meg magának, egy áprilisihoz hasonló léptékű akció már nem bírna akkora hírértékkel, ráadásul valószínűleg újabb izraeli válaszcsapást vonna maga után, a teljes eszkaláció, ezzel együtt pedig a nyílt háború valószínűleg fel sem merül az iráni vezetés körében.

Izrael valószínűleg tisztában volt azzal, hogy a júliusi merénylettel lényegében két szék közé ülteti Iránt, ahogyan jó eséllyel a perzsa állam döntéshozói is kezdik úgy érezni, hogy patthelyzet alakult ki.

Azt, hogy Teheránban pontosan milyen válaszlépésen gondolkoznak (ha gondolkoznak egyáltalán) valószínűleg csak maguk az irániak tudják, a korlátozottan rendelkezésre álló információk fényében teljes magabiztossággal egyik, fent felvázolt opció mellett sem tennénk le a voksunkat.

Címlapkép forrása: Fars Media Corporation via Wikimedia Commons