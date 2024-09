Friss térképek: beleszaladhattak a csapdába az orosz támadó erők, több egységet is bekeríthettek az ukránok

Friss térképeket közölt az alapvetően ukránpárti, de ettől függetlenül hitelesnek tekinthető DeepState OSINT-csapat, amelyen az látható, egyes orosz csapatokat bekerítettek, míg az ellentámadó erők hátában újabb támadások indultak.

Az orosz csapatok néhány napja lendültek támadásba annak érdekében, hogy a kurszki régióba betörő ukrán egységeket kiszorítsák Oroszországból. A megerősített orosz csapatok sikereket is felmutattak, nyugatról induló támadásuk jelentős területszerzést jelentett.

Északon a DeepState friss jelölése szerint, az orosz ellentámadással egyidőben az ukrán erők kisebb sikereket értek el, és bekerítették a Kremjanoe-t védő orosz csapatokat.

Some Russian military are surrounded in the Kursk region, but it is too early to draw conclusions. - DeepState analyst. pic.twitter.com/EWMfPmODbY — Special (Kherson) September 16, 2024

Az utóbbi időben sikerült teljesen bekeríteniük a faluban lévő csoportot, de időnként vannak sikeres kísérletek arra, hogy fegyverekkel áttörjenek a környékre

– jellemzi a helyzetet a csoport elemzője Telegram-posztjában.

Olybá tűnik, hogy az ukrán csapatok „számítottak” az orosz ellentámadásra. A nyugatról meginduló orosz előretörés az elmúlt napokban kisöpörte az ukrán csapatokat a Szejm folyó közelében található állásaikból, és visszafoglalta többek között Visnevka, Sznagoszt települést is (orosz források szerint Apanaszovka és Ljubimovka is orosz kézre került).

Ezzel párhuzamosan azonban a támadó orosz erők hátában, Rizsivka és Novij Put határ menti településeknél újabb támadásokba kezdtek az ukrán csapatok, amely eddig részleges sikereket ért el. Úgy tűnik, ezen egységek célja a meginduló orosz támadás hátába kerülni. Ez így néz ki az erősen ukránbarát térképészek szerint:

The development in the Glushkovo area, Kursk region, in Russia are very intriguing. Both on an operational but also on a strategic level.Russian channels report that the village Veseloe has been taken by Ukrainian forces, which based on the videos we have seen are very likely. pic.twitter.com/9ZRtHl4abU — Tendar (@Tendar) September 15, 2024

Kicsivel visszafogottabb térképen:

Alleged changes in Kursk in the past 48 hours. In the west Ukraine has made gains near Tetkino. Ukraine has reportedly captured Veseloe. There is fighting near Medvezh'e. In the north Ukraine captured 3 villages west of Korenevo. Russia claims to have captured Borki in the east. pic.twitter.com/0YKHdHK94V — raging545 (@raging545) September 15, 2024

