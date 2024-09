Ledöntötte a börtön falait az árvíz, több száz rab szabadult rá Maidugurira

A nigériai büntetés-végrehajtás szóvivője elmondta, az árvíz több börtönlétesítmény falait ledöntötte.

A 281 szökött rabból eddig hetet sikerült elfogniuk a biztonsági erőknek. A többi elítélt üldözése folyamatban van.

Maiduguri Nigéria északkeleti Borno államának székhelye, amelyet nemrég az elmúlt évtizedek legsúlyosabb áradásai sújtottak.

Az árvíz akkor kezdődött, amikor a heves esőzések után egy gát túlcsordult, elöntött egy állatkertet, és krokodilokat és kígyókat sodort az elárasztott településekre.

Az árvíz legalább 30 ember halálát okozta, és egymillió embert érintett, több százezer embert ideiglenes táborokban telepítettek le.

Our thoughts and prayers are with the entire people of Maiduguri, Borno State as they undergo a trying situation after a worst flooding. This is unimaginable.!! pic.twitter.com/QRotbtSt0x