Lehet, hogy elkövették az ukránok ugyanazt a hibát, amit az oroszok 2022-ben

Hosszas videófelvétel jelent meg, melyen az látható, ahogy orosz Orion drónok ukrán harcjárműveket pusztítanak Kurszk megyében. A térségbe 2024 augusztusában törtek be az ukránok, az invázió kezdete óta komoly veszteségeket szenvedtek, de egyelőre nincs szó kivonulásról.

Since there's almost no Ukrainian air defence in the area, Russian Orion UCAVs are conducting unimpeded strikes using laser-guided bombs against Ukrainian military targets near & insde Kursk region. pic.twitter.com/64Qv4PSjxD

Egyes értelmezések szerint az ilyen és ehhez hasonló videók annak bizonyítéka, hogy az ukrán csapatlégvédelem elégtelen a térségben,

hiszen rég lehetett olyan videókat látni, melyen az orosz drónok (különösen egyfajta típus) rövid idő alatt ilyen súlyos veszteségeket okoznak.

Érdemes megjegyezni: az orosz erők az Ukrajna elleni invázió kezdetén szintén azért szenvedtek igencsak súlyos veszteségeket, mert elégtelen csapatlégvédelem mellett nyomultak be az ország belső területeire. Ezzel magyarázható egyebek mellett az is, hogy az olcsó és nem éppen magas minőséget képviselő Bayraktar TB2-es drón is hatalmas hírnévre tudott szert tenni a háború elején.

Az természetesen nem mondható el, hogy egyáltalán nem gondoltak a légvédelem kérdésére az ukránok, mindössze úgy tűnik, nincs elég mobil légvédelmi eszközük az offenzíva fedezéséhez. Ezen a videón orosz katonák pózolnak egy elfoglalt ellenséges Tunguszkával, ami az ukrán haderőben igazi ritkaságnak számít.

Russian Forces from the 810th naval infantry seem to have weirdly captured a rare 2S6 Tunguska SPAAG somewhere in the Kursk Region.We already saw 2S6 being used in the Kursk Direction, however one being captured indicates they moved such assets closer to the front. pic.twitter.com/rlAL5a9B62