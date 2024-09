Megpróbálták meggyilkolni Donald Trumpot – Az orosz-ukrán háború húzódhat meg a háttérben

Az FBI közlése szerint vasárnap újabb „látszólagos merényletkísérletet” hiúsítottak meg Donald Trump volt amerikai elnök ellen, aki éppen a floridai West Palm Beachen található golfpályáján hódolt kedvenc hobbijának. A republikánus elnökjelöltnek nem esett baja. A felfegyverzett gyanúsítottat, aki pár száz méterrel arrébb egy bokorban rejtőzött, a titkosszolgálat munkatársai szúrták ki, és egy rövid autós hajsza után őrizetbe vették. Az online kifejezetten aktív 58 éves férfiről és lehetséges indítékáról egyre többet tudunk: Ryan Wesley Routh 2016-ban még Trumpra szavazhatott, a 2020-as ciklusban viszont már demokrata jelölteket támogatott, emellett határozottan kiállt Ukrajna mellett annak orosz megtámadását követően, és azt állította, akár meghalni is hajlandó lenne az országért.

Lövöldözés a vasárnapi golf közepette

A vasárnapi incidensre aközben került sor, hogy a floridai West Palm Beach-en tartózkodó Donald Trump a Trump International Golf Clubban golfozott. A titkosszolgálat szerint az ügynökeik Trumpot kísérték a pályán, amikor

az egyik golflyukakat biztosító munkatársuk észrevett egy fegyvercsövet a telekhatár közelében lévő bokrok között,

Trumptól mintegy 350-450 méterre. Ekkor több ügynök is rátámadt a fegyveresre, és helyi idő szerint fél kettő körül (magyar idő alapján 19:30-kor) legalább négy lövést adtak le rá.

A feltételezett elkövető erre eldobta és maga mögött hagyta AK-47-es gépkarabélyát és ahhoz használt távcsövét, két, kerámialapokkal megrakott hátizsákját és Go Pro akciókameráját, majd egy fekete Nissan gépkocsival elmenekült.

Ez az egész felszerelés nagyon magas szintű előzetes tervezésre utal

- nyilatkozta Andrew McCabe, az FBI korábbi igazgatóhelyettese a CNN-nek.

Ric Bradshaw, Palm Beach megye seriffje szerint egy szemtanúnak sikerült lefényképeznie az autót és annak rendszámát, a fotókat pedig átadta a hatóságoknak. Nem sokkal később seriffhelyettesek a szomszédos Martin megyében, körülbelül 65 kilométerre az eredeti helyszíntől,

az autópályán állították meg a gyanúsítottat, és őrizetbe vették

– írja a Reuters. A nyomozók arra számítanak, hogy egy dél-floridai szövetségi bíróság „mentális egészségügyi kivizsgálást” fog kérni Routh esetében egy esetleges büntetőeljárás előtt.

BREAKING: Donald Trump was tackled by Secret Service agents when he was on the 5th hole after pic.twitter.com/mBViQ8v3mf — Collin (Rugg) September 15, 2024

A Fox News műsorvezetője, Sean Hannity a tévé adásában adott számot a volt elnök golfpartnerével, Steve Witkoff-fal folytatott beszélgetéséről. Eszerint az ötödik lyuknál jártak, és épp ütni készültek, amikor lövésekre lettek figyelmesek. Witkoff visszaemlékezése szerint ekkor a titkosszolgálat ügynökei másodperceken belül a földre teperték Trumpot, hogy megvédjék őt.

Az továbbra sem világos, a gyanúsított honnan tudta, hogy az exelnök aznap éppen golfozni fog, vagy mi volt az indítéka.

Ám a bő két hónapon belüli második Trump elleni merényletkísérlet minden bizonnyal újabb kérdéseket vet fel a titkosszolgálati védelme kapcsán.

„A második incidenssel kapcsolatos tényállás minden bizonnyal nagyon alapos figyelmet és vizsgálatot indokol” - mondta Richard Blumenthal connecticuti demokrata szenátor, aki a pennsylvaniai Butlerben történteket górcső alá vevő albizottság elnöke. Blumenthal úgy véli, az újabb incidens „mélyen aggasztó és megdöbbentő.”

Egy riporter kérdésére válaszolva a tisztviselők elismerték, hogy mivel Trump nem hivatalban lévő elnök, nem zárták le a teljes golfpályát.

„Ha az lenne, akkor az egész golfpályát körbekerítettük volna” - mondta Ric Bradshaw seriff.

Mivel nem az, a védelem csak azokra a területekre korlátozódik, amelyeket a titkosszolgálat lehetségesnek vél.

„El tudom képzelni, hogy amikor legközelebb a golfpályára érkezik, valószínűleg egy kicsit több ember lesz a pálya körül” – nyilatkozta a megyei seriff, hozzátéve: „a titkosszolgálat pontosan azt tette, amit kellett.”

Trump múlt hétvégén tért vissza Floridába a kampánykörútjáról, a délelőttöket ilyenkor gyakran golfozással tölti. A volt elnököt a július 13-i pennsylvaniai merényletkísérlet óta, amelyben egy hajszálon múlt, hogy csak a füle sérüljön meg, fokozott biztonsági óvintézkedések övezik: a New York-i Trump-tornyot például homokkal megrakott dömperek veszik körbe, ha ott tartózkodik, a szabadtéri kampánygyűlésein pedig golyóálló üveg mögül tartja beszédeit.

A volt amerikai elnökök és házastársaik élethosszig tartó titkosszolgálati védelemben részesülnek, de annak szintje a fenyegetettség és a kitettség függvényében változik az AP szerint. Trump védelme kiterjedtebbnek számít, mint néhány más korábbi elnöké.

Az újabb merényletkísérletre reagálva Trump azt írta a közösségi oldalán,

Szeretném megköszönni mindenkinek az aggódást és a jókívánságokat – Felettébb érdekes nap volt a mai!”

A volt elnök a Truth Social-ön a hatóságokat is méltatta: „AZ ELVÉGZETT MUNKÁJUK ABSZOLÚT KIEMELKEDŐ VOLT. NAGYON BÜSZKE VAGYOK ARRA, HOGY AMERIKAI VAGYOK!”

I would like to thank everyone for your concern and well wishes - It was certainly an interesting day! Most importantly, I want to thank the U.S. Secret Service, Sheriff Ric Bradshaw and his Office of brave and dedicated Patriots, and, all of Law Enforcement, for the incredible pic.twitter.com/mV15rJygOR — Donald (J.) September 16, 2024

Alelnökjelöltje, J. D. Vance és Lindsey Graham dél-karolinai szenátor azt nyilatkozta, beszéltek Trumppal az incidens után, és az elnökjelölt „jó hangulatban” volt. A szenátor a belbiztonsági minisztériumot állította pellengérre, és úgy véli, a titkosszolgálatnak plusz erőforrásokra lenne szüksége, mivel az ügynökök „elvesztették a fókuszt” és túlterheltek.

Ahogy az AP kiemeli, Kamala Harris, Trump demokrata ellenfele az X-en azt közölte, tájékoztatták a fejleményekről.

Örülök, hogy biztonságban van. Az erőszaknak nincs helye Amerikában

– írta az alelnök.

Joe Biden amerikai elnök úgy fogalmazott,

megkönnyebbült, hogy a volt elnök nem szenvedett sérülést,

majd úgy folytatta: „Mint már sokszor elmondtam, az országunkban nincs helye politikai vagy bármilyen erőszaknak, és arra utasítottam a csapatomat, hogy továbbra is biztosítsanak a titkosszolgálatnak minden szükséges erőforrást, kapacitást és védelmi intézkedést a volt elnök folyamatos biztonságának garantálása érdekében.”

As I have said many times, there is no place for political violence or for any violence ever in our country, and I have directed my team to continue to ensure that Secret Service has every resource, capability and protective measure necessary to ensure the former Presidents {:url} — President (Biden) September 16, 2024

Ezt tudjuk az elkövetőről

Több amerikai sajtóorgánum egy 58 éves hawaii lakosként, az észak-karolinai kötődésű Ryan Wesley Routhként azonosította a gyanúsítottat. Az FBI nem kívánt nyilatkozni a férfi személyazonosságáról.

A Routh nevével ellátott közösségimédia-fiókok arra engednek következtetni, hogy

a férfi Ukrajna lelkes és aktív támogatója volt az Oroszország ellen vívott háborújában.

Donald Trump korábban többször is a háború lezárására tett ígéretet, dicsérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, és megkérdőjelezte a katonai kiadásokra vonatkozó limitet nem teljesítő tagállamok NATO-védelmét. A republikánus zászlóvivő a múlt heti elnökjelölti vitában nem mondta ki egyértelműen, hogy azt szeretné, Kijev nyerje meg a háborút.

A vélelmezett elkövető politikai hovatartozása kifejezetten összetett kérdésnek tűnik.

Routh 2020-ban arra utalt, hogy 2016-ban még Trumpra voksolt, de azóta elfordult a volt elnöktől: „Míg 2106-ban (sic!) Ön volt a választásom, én és a világ abban reménykedtünk, hogy Trump elnökként más és jobb lesz, mint jelöltként, de mindannyian nagyot csalódtunk, és úgy tűnik, egyre rosszabbá válik és visszafejlődik.”

Örülni fogok, amikor távozik

– fogalmazott. A CNN ráadásul arról ír, Routh „idiótának”, „bohócnak” és „bolondnak” titulálta Trumpot az ukrajnai háborúról és a geopolitikáról szóló, saját kiadású könyvében. Routh szerint a volt elnök 2018-as kilépése az iráni atomalkuból „óriási baklövés” volt, amely Teheránt közelebb sodorta Moszkvához.

A gyanúsított az észak-karolinai nyilvántartások szerint 2012-ben párt nélküli, független szavazóként regisztrált, de idén márciusban részt vett az állam demokrata előválasztásán.

Routh emellett több mint 140 dollárral járult hozzá a demokratákhoz köthető ActBlue kampányszervezethez 2019 és 2020 között.

Érdekes módon többször támogatta a 2020-as demokrata előválasztáson induló korábbi hawaii képviselőt, Tulsi Gabbardot is, aki azóta kilépett a Demokrata Pártból és Trump kampányához csatlakozott. Joe Biden és Kamala Harris előválasztási kampányának viszont akkoriban nem adományozott, bár 2020-ban feltehetően az ő nevük mellé húzta az ikszet a novemberi választáson.

Idén júliusban, a Trump ellen Pennsylvaniában elkövetett merényletet követően Routh egyébként azt szorgalmazta, hogy Biden és Harris látogassák meg a lövöldözés sebesültjeit a kórházban, és vegyenek részt a gyűlésen megölt egykori tűzoltóparancsnok temetésén. Úgy tűnik továbbá, 2024-ben egy Nikki Haley és Vivek Ramaswamy nevével fémjelzett republikánus elnökválasztási kampányt látott volna legszívesebben.

Ami az ukrajnai háborúval való összefonódásokat illeti, idén áprilisban Routh az X-en a platform tulajdonosához, a milliárdos Elon Muskhoz fordult egy posztban, mondván:

Szeretnék venni tőled egy rakétát. Egy robbanófejet akarok rá tenni, Putyin fekete-tengeri bunkerének és kastélyának címezve, hogy véget vessünk neki. Tudna nekem egy árat mondani, kérem?

A New York Times is az X-ről idézi a feltételezett elkövetőt. „HAJLANDÓ VAGYOK ELREPÜLNI KRAKKÓBA ÉS ELMENNI AZ UKRÁN HATÁRRA, HOGY ÖNKÉNTESNEK JELENTKEZZEK, HARCOLJAK ÉS MEGHALJAK” – írta Routh 2022-ben, nem sokkal Ukrajna orosz invázióját követően.

A Newsweek Romániának adott 2022-es interjújában Routh emellett arról beszélt,

önkénteseket toborzott a „Nemzetközi Légió Ukrajna Védelmére” nevű egységbe, mely az ukrán szárazföldi erők részét képezi.

„A kérdés, hogy miért vagyok itt […] Számomra sok más konfliktus szürke, de ez a konfliktus egyértelműen fekete-fehér” – fogalmazott a Newsweeknek Ryan Wesley Routh két évvel ezelőtt. „Ez a jó és a rossz közötti küzdelemről szól. Ez olyan, mint egy mesekönyv, tudod, mint bármelyik film, amit valaha is néztünk, ez egyértelműen a gonosz a jó ellen.”

President Trumps would-be assassin, Ryan Wesley Routh, was interviewed in Romania by Newsweek where he worked recruiting soldiers for the Ukrainian dictatorship. pic.twitter.com/ENBi3cm41y — The (Golden) September 15, 2024

A Semafor 2023 márciusában arról cikkezett, hogy Routh vezeti az ukrajnai Nemzetközi Önkéntes Központot (IVC), amely magánszervezetként humanitárius segélyezéssel foglalkozik.

Az észak-karolinai Greensboróból származó korábbi építőmunkás

2023-ban a timesnak ugyancsak interjút adott, amely az Ukrajna védelmében segédkező önkéntes amerikaiakról szólt.

A katonai tapasztalattal nem rendelkező Routh azt mondta, Oroszország inváziója után több hónapra a kelet-európai országba utazott, és a tálibok elől menekülő afgán katonák közül akart toborozni az ottani harcokhoz. Akkori elmondása szerint több tucatnyian jelezték érdeklődésüket, és azt tervezte, hogy akár illegális eszközökkel, Pakisztánból és Iránból szállítaná őket Ukrajnába.

Valószínűleg Pakisztánon keresztül tudunk néhány útlevelet vásárolni, mivel az egy ilyen korrupt ország

– fejtette ki a Timesnak 2023-ban. A CNN szerint Routh tavaly a Facebookon is toborzott afgánokat, valamint Tajvan Kína elleni védelmére szintén egy nemzetközi légiósokból álló egységet kívánt létrehozni.

Az nem világos, hogy Routh végül végrehajtotta-e ukrajnai tervét,

de egy volt afgán katona azt állította, felvették vele a kapcsolatot, és szívesen ment volna harcolni Ukrajnába, ha ez azzal jár, hogy elhagyhatja Iránt, ahol illegálisan élt.

Az interjú során a Times szerint egy tapasztalt diplomata magabiztosságával beszélt, aki biztos volt afelől, hogy az ukrajnai erőfeszítéseit siker fogja koronázni. Routh akkor épp Washingtonban tartózkodott, hogy találkozzon az Egyesült Államok Európai Biztonsági és Együttműködési Bizottságával, azaz az ottani Helsinki Bizottsággal, és nyomást gyakoroljon annak tagjaira (kongresszusi képviselőkre és szenátorokra) Ukrajna érdekében.

A vélelmezett elkövetőnek egyébként Észak-Karolinában többször is meggyűlt a baja a törvénnyel,

az NBC szerint több mint 100 rendben emeltek büntetőjogi vádat ellene, de esetleges börtönbüntetésről nincsenek feljegyzések. Ezenkívül több polgári perben több tízezer dollárnyi kártérítés megfizetésére ítélték, 2008-ban pedig mintegy 32 ezer dolláros szövetségi adózáloggal nézett szembe az adótartozásai miatt. Ezt megelőzően,

2002-ben egy automata gépfegyver, a hivatalos vád szerint tömegpusztító fegyver birtoklásáért ítélték el.

Hatósági jelentések szerint azért tartóztatták le, mert miután a rendőrség félreállította autóját, lőfegyverhez nyúlt és több órára elbarikádozta magát egy üzletben.

A feltételezett merénylő egyik fiát a Reuters a munkahelyén, egy hawaii barkácsboltban érte el. Mint akkor kijelentette, még nem hallott a merényletkísérletről, de nem hiszi, hogy apja ilyet tenne. A fiatal férfi később egy „vészhelyzet” miatt hamarabb hazament. Routh másik fia a CNN-nek azt nyilatkozta, „nem tudok kommentálni semmit azon túl, hogy leírjam a jellemét, mint szerető és gondoskodó apát. […] Nem tudom, mi történt Floridában, és remélem, csak felfújták a dolgokat.”

Az igazán szoros végkimenetellel kecsegtető 2024-es elnökválasztási kampány során elkövetett második Trump elleni merényletkísérlet

minden bizonnyal újra fogja indítani a jelöltek biztonságáról és a politikai, illetve fegyveres erőszakról szóló vitát az Egyesült Államokban.

A júliusi, látszólag jóval kevesebben múlt merénylet után a republikánus zászlóvivő a jelölőgyűlésen elmondott beszédében nemzeti egységre szólított fel. A volt elnök hangnemváltása azonban nem tartott sokáig, beszéde második felében ismét a jól megszokott üzeneteivel hozakodott elő.

Az első merényletkísérlet utózöngéjét a republikánusok nem tudták sok ideig meglovagolni, Trump „túlélő hősként” való pozicionálását ugyanis aláásta Joe Biden nyolc nappal rá bekövetkezett visszalépése, ami valósággal feje tetejére állította az addigi kampányt. Bárhogy is csapódjon le a második próbálkozás Trump élete ellen, az már biztos, hogy a volt elnök kampánya a mostani incidenst is hasonlóképpen fogja keretezni, hiszen egy támogatóinak küldött e-mailben a Trump-kampány azt írta,

semmi sem fog lelassítani engem. SOHA NEM FOGOM MEGADNI MAGAM!

Nagy eséllyel hallhatunk ezután olyan republikánus hangokat is, melyek a demokraták retorikáját, miszerint az exelnök veszélyt jelent a demokráciára, illetve a bíróságok által folytatott állítólagos "boszorkányüldözést" fogják okolni a Trump elleni újabb merényletkísérletért. Érdekes és érdemes lesz továbbá figyelni a merénylő orosz-ukrán háborús szálát is, és hogy ezt a két párt hogyan és mennyire fogja beilleszteni az incidensről, illetve az ukrajnai háborúról szóló narratívájába.

Címlapkép forrása: Portfolio