Apti Alaudinov csecsen parancsnok azoknak a csecsen katonáknak üzent, akik a Kurszki területen zajló ukrán offenzíva során estek fogságba, miután megadták magukat.

A The Kyiv Independent és az Institute for the Study of War (ISW) beszámolói szerint Alaudinov egy videóüzenetében azt mondta a magukat megadó csecsen katonáknak:

nem érdemlitek meg, hogy éljetek,

és arra szólította fel őket, hogy ölessék meg magukat.

A csecsenek mindig is a legnagyobb szégyennek tartották a fogságban való megadást. Egy ilyen szégyent nem lehet mással lemosni, csak a véreddel. Csak állj fel, vegyél fel valamit, és támadj meg valakit, tegyél meg mindent, hogy megöljenek

– üzente Alaudinov, aki korábban még tagadta, hogy csecsen harcosok is fogságba estek volta Ukrajna augusztus 6-án kezdődött kurszki offenzívájában.

A parancsnok az ukránoknak is üzent:

Azt mondom az ukránoknak: tartsátok meg őket magatoknak... Bárkit kicserélhetek, de azokat a csecseneket nem, akik önként adták meg magukat.

Orosz katonai bloggerek korábban azzal vádolták az Ahmat csecsen különítmény tagjait, hogy az invázió elején alig mutattak ellenállást, és gyorsan megadták magukat az ukrán csapatoknak.

Az ukrán offenzíva kezdetekor valóban sok orosz katona megadta magát, többnyire sorkatonák, akik egyáltalán nem voltak felkészülve a helyzetre. Oroszország a kurszki inváziót követően több hónap kihagyás után kezdett fogolycserékbe Ukrajnával, mivel a fiatal orosz sorkatonák hadifogságba kerülése súlyos társadalmi feszültséggel fenyegetett. Azóta több száz orosz hadifoglyot cseréltek ki ukrán hadifoglyokra.

Alaudinov korábban az ukrán hadifogságba került orosz sorkatonák rokonai ellen is kikelt, miután azok panaszkodtak, hogy miért kellett fiaiknak harci műveletekben részt venniük.

