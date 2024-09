Ukrán kémfőnök: nem sok ideje maradt Putyinnak, a következő év kritikus lesz

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője vasárnap egy kijevi fórumon arról beszélt, hogy a Kreml döntő évnek tekinti 2025-öt, mivel ha 2026 elejéig nem tudnak győzni Ukrajnában, az aláássa Oroszország törekvéseit, hogy globális szuperhatalom maradjon a következő 30 évben – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet vasárnapi jelentése