Csúcsmodern technológiával készül az ukránok leggonoszabb fegyvere - Kiakadtak az orosz katonák

Az X-en (korábban Twitter) jelent meg egy videó, amelyen orosz katonák mutogatnak egy újonnan felfedezett ukrán gyalogsági aknát. A szerkezet borzasztó egyszerű: egy 3D nyomtatással készült henger egyik felére gyutacsot helyeznek, másik felére pedig egy apró akkumulátort. Amikor egy katona rálép a szerkezetre, a gyutacs kilyukasztja az akkumulátort, az így keletkező elektromos tűz pedig berobbantja a műanyag tokban található néhány grammnyi TNT-t. Az aknát növényekkel borítják be, így szabad szemmel nehéz kiszúrni.

The Russians complain that this printed Ukrainian mine dropped by drones is almost impossible to see in the grass. The lid is designed to collapse when stepped on, allowing the bolt to contact the battery to complete a circuit.An electric detonator explodes the TNT filling. pic.twitter.com/ELRPBc6pWq