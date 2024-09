Friss térképek jöttek: így áll most az orosz ellentámadás

A független, háborús felvételek alapján térképeket készítő War Mapper értékelése szerint Kurszk megyében legalább három települést visszafoglalt az orosz haderő, illetve még néhányba betörtek, ahol jelenleg is harcok folynak. Közben úgy néz ki, az ukránok elindultak Veszoloje térségében,

alighanem az a cél, hogy közre fogják nyugati irányból a Sznagoszty térségében nyomuló orosz alakulatokat.

Ukraine / Russia war map updates:Russia launched a counteroffensive in Kursk, reclaiming control of at least three settlements and pushing more into contested status.Further west of the primary incursion, Ukrainian forces crossed near Veseloye, expanding their operations in pic.twitter.com/amLPbcmFbn