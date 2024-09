Halállistát készítene Oroszország erős embere: ők lennének rajta

Oroszországnak listát kell készítenie azokról az emberekről, akik bűntetteket hajtanak végre ellenük, majd valamikor a jövőben, amikor ezek a személyek nem számítanak rá, megtorlást kell ellenük végrehajtani – írta ki Telegram-oldalára Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.

Az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke felidézi: a történelem folyamán számtalanszor előfordult, hogy a Szovjetunió késleltetve vett vendettát ellenségein, így járt Trockij, Konovalec és Bandera is. Leon Trockij volt bolsevik forradalmár volt, Jevhen Konovalec és Sztyepan Bandera pedig ukrán nacionalista vezetők voltak. Mindhárom férfival az NKVD, KGB végzett.

Most hozzájuk során „mindenféle Johnson, Borrell és egyéb russzofób szemét” próbál ártani Oroszországnak, azzal, hogy megengedik Ukrajnának, hogy mélyen az ellenséges állam területén belülre lőjenek – írja Medvegyev. Boris Johnson Nagy-Britannia volt miniszterelnöke, Josep Borrell az EU külügyi főtárgyalója. Hozzáteszi: szerinte, ahogy a történelemben korábban, úgy most is bosszút kell állni Oroszország ellenségein.

Az ilyen műveleteket gondosan ki kell tervelni és nem is mindig sikerülnek. De meg kell őket kezdeni és ez nagyon fontos. Az igazság és az ártatlan áldozatok nevében”

– írja az orosz vezető.

„A fő cél az elkerülhetetlenség. Teljesen mindegy, mikor, hol éri őket el a végzet. A lényeg az elkerülhetetlenség. Így minden teremtmény, származástól, hitvilágtól, állampolgárságtól vagy pozíciótól függően, aki bűnt követett el a nemzetünk és annak lakossága ellen, olyan emberek, akik Kurszk lakosainak meggyilkolásért kiáltanak, tudni fogják, hogy üldözöttek lesznek” – írja Medvegyev.

Szerinte ez a tudat önmagában olyan nehézségeket fog hozni az érintett vezetők életében, hogy „mérgezett patkányként” fognak idegesen bujkálni a nyilvánosság elől, sőt, lehet, hogy meg is halnak majd a félelemtől.

Végül Medvegyev azt javasolja, hogy

érdemes lenne egy listát létrehozni Oroszország ellenségeiről, itt nyilvános adataik, elérhetőségek is szerepelnének.

A volt orosz elnök szerint ez „jogi aggályokat” vetne fel, de ugyanakkor megjegyzi: szerinte az ellenségeik is működtetnek ilyen listákat. Itt vélhetően vagy a nyugati szankciós listákra, vagy az ukrán Mirotvorec adatbázisra gondol, ezt nem fejti ki pontosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images