A magyar kormány is megszólalt a Hezbollah felrobbant csipogóiról

A magyar kormány álláspontja a „csipogóügyben”: a hatóságok megerősítették, hogy a szóban forgó cég egy kereskedelmi közvetítő, amelynek nincs magyarországi gyártási vagy működési telephelye. A bejelentett címére egy ügyvezető van bejegyezve, és a hivatkozott készülékek soha nem voltak Magyarországon

– írta Kovács Zoltán az X-en.

️ The Hungarian governments position on the {:url}