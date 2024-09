Elképesztő videó: szabályosan letarolták az orosz védelmet az ukrán Leopard tankok

Több ukrajnai háborúval foglalkozó közösségi oldal is megosztott egy eddig nem látott videót, melyen azt nézhetjük végig, ahogy egy ukrán gépesített alakulat áttör az orosz határon. A felvétel Kurszk megyében, Novij Puttól alig 2 kilométerre készült.

A videón jól látható: egy műszaki jármű hatástalanítja a határra telepített aknákat, majd áttör a sárkányfogakon, ezután pedig több páncélozott jármű – köztük egy német Leopard 2-es harckocsi – berobog Oroszország területére.

Breaching, Engi Work, CV9040, Leopards. We have it all https://t.co/iTks5h0KlF