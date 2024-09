Ilyen súlyos csapás rég nem érte Oroszországot - Ezt lehet tudni a hatalmas detonációról

Igor Rudenya, a Tveri terület kormányzója a Telegram csatornáján keresztül tájékoztatta a közvéleményt, hogy a tűzoltók megkezdték a lángok megfékezését. A kormányzó nem részletezte, pontosan mi gyulladt ki.

A közösségi médiában terjedő felvételeken egy hatalmas és több kisebb tűzgömb látható, amint az éjszakai égboltra emelkedik. A detonációk hangja is hallható volt a térségben.

A NASA műholdjai több hőforrást észleltek a helyszínen, míg a földrengésfigyelő állomások kisebb földmozgást regisztráltak.

The massive smoke plume from Russia's exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ

A RIA állami hírügynökség 2018-as jelentése szerint Toropetszben egy rakéták, lőszerek és robbanóanyagok tárolására szolgáló arzenált létesítettek. Az objektumot 2015-ben építették, 3,6 milliárd rubel (39 millió dollár) költséggel.

Dmitrij Bulgakov korábbi védelmi miniszterhelyettes 2018-ban a RIA-nak nyilatkozva kiemelte:

Ezek (a betonlétesítmények) biztosítják a lőszerek megbízható és biztonságos tárolását, megvédik őket a légi és rakétacsapásoktól, sőt még egy nukleáris robbanás káros tényezőitől is.

Tonight, as a result of a Ukrainian kamikaze drone strike, the ammunition warehouse in the city of Toropets, Tver region was destroyed.~766km from Ukraine A GREAT START TO THE DAY! pic.twitter.com/YLFPa2gp7E