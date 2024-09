Magyarországon gyártották a Hezbollahra frászt hozó csipogókat

Tegnap délután csipogók százai robbantak fel Libanonban. Az apró kommunikációs eszközöket a Hezbollah használta abban a tudatban, hogy így lehallgatás nélkül tudnak a tagjaik egymással kommunikálni. Most nagyon úgy néz ki, hogy a gépeket Magyarországon gyártották - írja a The Times

Tegnap nagyjából egy időben több, a Hezbollah által használt csipogó is felrobbant Bejrútban, illetve egyes információk szerint az ország déli részén és Szíriában is. A detonációk legalább kilenc emberrel végeztek, és 2800 embert - köztük Irán libanoni nagykövetét is - megsebesítettek.

A csipogók maradványairól készült fotókon AR-924-es modellek láthatóak, amelyeket a tajvani Gold Apollo gyártott, és egy hongkongi cég terjesztett. A tajvani vállalat alapítója, Hszu Csing-kuang ugyanakkor állítja, a szóban forgó eszközöket nem a szigeten, hanem Magyarországon gyártották, a BAC Consulting Kft égisze alatt.

Arról is eltérő információk terjengenek, hogy pontosan hogyan robbanhattak fel a csipogók: tegnap még arról lehetett olvasni, hogy az akkumulátorok töltődtek túl, most azonban egyre több portál cikkezik arról, hogy 10-20 grammnyi robbanóanyagot rejtettek el az eszközökben. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy amennyiben az utóbbi verzió a valós, úgy mikor szabotálták az apró gépeket.

A Hezbollah Izraelt tette felelőssé az akcióért, Jeruzsálem azonban szokásához híven nem kommentálta az eseményeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio