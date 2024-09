"Minden a legnagyobb rendben", mondta az orosz kormányzó, miközben a háttérben hallatszik, hogy semmi sincs rendben

Igor Rudenja, a Tveri terület kormányzója hajnal óta igyekszik csitítani a kedélyeket: állítása szerint az orosz légvédelem minden ukrán drónt sikeresen megsemmisített, csak a lehulló törmelék okozott tüzeket a Toropec mellett elterülő lőszlerakat területén.

Russian authorities announce they managed to shoot down the Ukrainian drones that targeted the huge weapons depot in the Tver region and that only some drone debris fell on the site.Secondary explosions can still be heard in the background hours later pic.twitter.com/jMByuQ7qHA