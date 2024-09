Az Egyesült Államokban bukkant fel egy szovjet harckocsi – Hát itt meg mi történik?

Egy augusztusi hadgyakorlat során az amerikai hadsereg T-72AG típusú harckocsikat vetett be, hogy ezzel szimulálja a potenciális ellenfél taktikáját – írja a Kyiv Post.

Az amerikai védelmi minisztérium közzétett egy fotósorozatot, amelyen meglepetésre feltűnt egy T-72AG típusú harckocsi az augusztus 3. és 17. között zajló többnemzeti Northern Strike 24 hadgyakorlaton. A csatolt leírás is egyértelművé teszi, hogy valóban egy szovjet páncélosról van szó, amely komoly feladatot kapott a manőverek közben. Az azonban nem derült ki egyértelműen, hogy a jármű az OPFOR-hoz tartozott volna. Ennek az egységnek a feladata, hogy a hadgyakorlatok során megpróbálja az ellenséges erők lépéseit és taktikáját bemutatni, valamint ahhoz hasonló haditechnikát is felvonultatni.

A járművet T-72AG-ként azonosították, amely a T-72M továbbfejlesztett verziója. Ezt a harckocsit a Harkivi Morozov Gépgyártó Tervezőiroda (KMDB) fejlesztette ki, és először 1997-ben mutatták be egy Abu-Dzabi fegyverkiállításon. A fejlesztés célja eredetileg a költséghatékony exportlehetőség kiaknázása lett volna, ám a várt megrendelések elmaradtak. A típus végül nem maradt porosodni a hangárakban, hanem az ukrán szárazföldi erők részévé vált.

Az nem derült ki, hogy az amerikai hadsereg, hogyan jutott hozzá a harckocsihoz.

Mindazonáltal nem egyedülálló, hogy elsőre meglepőnek tűnő járművel tűnek fel az OPFOR-nál, amelynek az a célja, hogy az Egyesült Államokkal ellenséges erőknél előforduló járműveket minél pontosabban lemásolja. Arra is volt már példa, hogy az OPFOR olyan járműveket szerzett be volt kommunista országoktól, mint a Mi-24-es helikopterek, amelyeket szintén a Szovjetunióban gyártottak. De korábban már MiG-29-est és Szu-27-es vadászgépeket is beszereztek már a szimulációkhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images