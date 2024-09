Besokallt a keleti nagyhatalom: fegyveresek mehetnek a muszlim országba, de ezzel alaposan megüthetik a bokájukat

A muszlim országban a biztonsági helyzet régóta nem volt kedvező a kínai vendégmunkások és mérnökök számára, akik többnyire a pakisztáni kínai óriásberuházásokon dolgoztak. Az esetek miatt Peking türelme egyre jobban elkezdett fogyni, és arra kérte a pakisztáni vezetést, hogy garantálják a kínai állampolgárok védelmét. Minden erőfeszítés ellenére ezt Iszlámábád nem tudta teljesíteni, ezért most a keleti nagyhatalom adhatja a biztonsági személyzetet a saját érdekei védelméhez. Ezt korábban mindenáron el akarta kerülni az iszlám hatalom vezetése, mivel a saját szuverenitási szempontjaikat féltették. A megállapodás értelmében páncélozott járművekkel szállíthatnák a beruházások megvalósításán dolgozó személyeket.

A feltételezések szerint több ezer kínai dolgozik Pakisztánban, akiket az elmúlt években gyakran érték iszlamista szélsőségesek támadásai, többen meg is haltak. Peking emiatt egyre óvatosabbá vált a kapcsolatok elmélyítésével, mivel nem érezte biztonságban a befektetéseit az országban. Iszlámábád számos különböző csoporttal küzd, vannak, amelyek az hatalom megdöntésére szeretnének törni, más fegyveresek területi függetlenedést akarnak elérni. Átfedés viszont, hogy

a különböző felkelő frakciók hódítóként vagy modern gyarmatosítóként tekintenek a kínaiakra.

Az állandó incidenseket viszont Kína megelégelte, és elérte, hogy a saját védelmi szolgálatai dolgozhassanak a legfontosabb helyszíneknél.

Pakisztán kénytelen volt engedni, mivel a gazdaságát nagyban befolyásolja az 50 milliárd dolláros kínai tőke, ami CPEC (Kínai-Pakisztáni Gazdasági Folyosó) keretében fellendülést hozhat. Ennek kiesése krízishez vezethet az országban ezért a politikai vezetés kénytelen volt engedni Kínának.

A javasolt közös biztonsági cégek keretrendszerében a pakisztáni személyzet a külső kordonban, a kínai személyzet pedig a belső kordonban lesz a kínai állampolgárok védelmére

– nyilatkozta a japán lapnak az egyik névtelenséget kérő érintett. A lépés egyeben azt is jelenti, hogy Peking hajlandó az eddigieknél jóval nagyobb szerepet vállalni a saját érdekeinek megvédéséért, ehhez pedig akár fegyvereseket is hajlandó alkalmazni. A döntés viszont ellentétes hatást is elérhet az országban, mivel a helyiek még jobban úgy értékelhetik, hogy a keleti nagyhatalom még inkább az ellenőrzése alá akarja vonni az országot, ezért növekedhet az elégedetlenség a kínai tevékenységgel szemben.

