Hirtelen egy sor orosz vadászgép bukkant fel a „NATO-tenger” felett: nagyon feszült a hangulat

Oroszország rendszeresen sérti meg a légteret a Balti-tenger térségében, amelyben aggasztó, hogy ilyenkor az olyan, a repülés biztonságáért felelős eszközök sincsenek aktiválva, mint a transzponderek. A feltételezések szerint Moszkva ezzel tesztelni akarja a NATO-tagállamok válaszreakcióját. A legutóbbi esetben szeptember 20-án és 21-én is több járművet azonosítottak, emiatt pedig elindultak a katonai szövetség Eurofighter gépei is.

Szombat délután a német hatóságok érzékeltek egy öt repülőgépből álló csoportot, ebben a legmodernebb orosz vadászgépnek számító Szu-35-ös és Szu-30-asok is megtalálhatóak voltak.

Hasonló incidensek szinte rendszeresnek nevezhetőek a térségben, augusztusban arról számoltak be, hogy akkor is több jármű bukkant fel a tenger felett. Akkor a német légierő arról számolt be, hogy az illetéktelen gépek „nem működtek együtt, de nem viselkedtek agresszívan”. Akkor sem működtek a transzponderek és a pilóták sem reagáltak a hozzájuk intézett kérdésekre.

Az utóbbi időben viszont több olyan eset is volt, ami feszültebbé tette a regionális hatalmak reakcióját. Szeptember 9-én egy robbanóanyagokkal felszerelt orosz Sahed-drón Ukrajna és Fehéroroszország felett átrepülve végül Lettországban csapódott be. Az eset nem okozott súlyosabb károkat és nem követelt emberi áldozatokat vagy sérüléseket sem, ennek ellenére a NATO fokozottabban pásztázza a térséget, felkészülve egy esetleges katonai összecsapásra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images