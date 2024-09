Orosz harckocsin fitogtatta képességeit a szupermodern nyugati páncélos: dermesztő eredményt hozott az erődemonstráció

Az L55 simacsövű ágyú DM63 APFSDS (Armour-Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot) lövedéket lőtt ki a célpontként használt orosz harckocsira.

A lövedék átütötte a T-72B3 erősen páncélozott első részét, áthatolt a legénységi téren és a motorblokkokon, majd a jármű hátulján távozott.

Az eredmény a beszámoló szerint egyértelműen bizonyítja a Challenger 3 fegyverzetének hatékonyságát a modern páncélzattal szemben.

Az L55 löveg a Rheinmetall fejlesztése, amely az L44 továbbfejlesztett változata. Hosszabb csöve az ígéretek szerint javítja a torkolati sebességet, a pontosságot, a hatótávolságot és a páncéltörő képességet. Eredetileg a Leopard 2A6 harckocsikhoz tervezték, de több NATO-ország is átvette. Nicholas Drummond katonai szakértő közösségi média fiókján osztotta meg a teszt eredményeit:

Challenger 3 looking good. The L/55 calibre 120 mm smoothbore is a monstrous weapon. When the original concept was demonstrated by Rheinmetall to the British Army, a real T-72B3 was used as a target. The DM63 APFSDS round went through the glacis plate, through the crew pic.twitter.com/ftiVPHfGCn