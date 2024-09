Videón látható, hogy miért tartják a Vaskupolát a világ egyik legjobb légvédelmi rendszerének

A felvételen az látható, amint a Vaskupola egyik elfogó rakétája meredek ívben megfordul a kilövés után. A manőver egyébként egyáltalán nem számít ritkának, ugyanis a légvédelmi rendszer valós időben követi a hatókörében mozgó célpontokat, egy drón, vagy rakéta megsemmisülése esetén az azt követő izraeli rakéták gyorsan új áldozatot keresnek maguknak.

Iron Dome doing what it does best, showing the world how to intercept missiles pic.twitter.com/0VU8e6Fq7D