Oroszország öt éven belül készen állhat arra, hogy katonai erőt használjon a NATO-val szemben. Öt éven belül”

– mondta Mark Rutte, a NATO főtitkára pár hete egy londoni konferencián.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig ennél is erősebben fogalmazott, szerinte nemcsak készen állhatnak az oroszok a támadásra, hanem

támadhatnak is öt éven belül.

Ehhez hasonló kijelentéseket egyébként a német kormány, Nagy-Britannia vezetői, amerikai véleményvezérek, és az előző NATO-főtitkár, Jens Stoltenberg is tett.

Oroszország szokásához híven nonszensznek és provokációnak nevezte ezeket az állításokat, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt mondta Rutte beszédére válaszolva, hogy

mi nem tudunk arról, hogy lennének terveink Európa megtámadásáról, főleg nem elfoglalásáról.”

Az orosz külügyminiszter egyébként korábban azzal érvelt, hogy azért nem akarják megtámadni a NATO-t, mivel egyetlen NATO országgal szemben sincsenek területi követeléseik, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig még 2023-ban azt mondta katonáinak, hogy a NATO sokkal nagyobb hatalom gazdaság és haderő szempontjából is, ezért semmi értelme megtámadni a katonai szövetséget.

Ezekkel a nyilatkozatokkal kapcsolatosan két dolgot le kell szögezni:

