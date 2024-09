Átszakadt a front: végóráit éli a legkitartóbb donbaszi erődváros két éves ostroma

A DeepState elemzői szerint az orosz csapatok célja a város bekerítése és elfoglalása.

A jelenlegi harctéri jelentések minden irányból orosz sikerekről számolnak be. A településtől délnyugatra Putyin katonái áttörtek a Kaslasacs folyón, illetve délen Pavlivka térségében is sikerült hídfőállást kialakítaniuk.

A Vuhledártól keletre található mezők szintúgy orosz kézre kerültek, a város keleti külterülete már orosz ellenőrzés alatt áll. Sikeresen előrehaladtak az egységek Vodjane-tól délre, Vuhledártól északra.

Updated map showing Russian advances on the flanks of Vuhledar, around Ukrainsk, and in New York and Toretsk. The situation in Vuhledar continues to deteriorate. https://t.co/VhSJQxhgtw