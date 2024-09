Őszinte véleményt mondott a harckocsizó: ilyen élesben harcolni a legjobb orosz tankkal

Érdekes interjú jelent meg az orosz médiában egy harckocsizó alezredessel, aki az egyik legmodernebb orosz harckocsival, egy T-90-essel harcol a Donbaszban az ukrán haderő ellen. Az orosz katonatiszt Avgyijivka körül próbálta ki először élesben járművét, érdekes tapasztalatokat osztott meg a város körüli harcokról és a harckocsi teljesítményéről is.

Az interjú a harckocsiparancsnok bemutatásával indul: Roman Kozlov alezredes idén tavasszal csatlakozott az ukrajnai harcokhoz, egy T-90-es tornyából egy egész harckocsizó osztagot irányított Avgyijivka ellen. A cikkben nem szerepel, pontosan milyen altípus volt a gép, de vélhetően egy T-90M-ről van szó, hiszen legnagyobb számban ezt használják most a szériából az orosz harckocsizók az invázió során.

Kozlov arról beszél: egy harckocsi legénységének kiképzése körülbelül 2-3 hónapba telik, ez idő alatt mindenki minden szerepkört (irányzó, vezető, parancsnok) megtanul, annak érdekében, hogy helyettesíteni tudja szükség esetén harcképtelenné vált bajtársát. Elmondta: könnyen átképezhetőek azok is egy T-90-esre, akik T-72-esen tanultak harcolni, hiszen a kezelőszervek többsége ugyanott található.

A harckocsi harctéri teljesítményéről azt mondta:

a T-90-es túlélőképessége jelentősen javult a korábbi modellekhez képest.

Azt állította: egy T-90-es hét FPV-dróntalálatot is kapott Avgyijivka körül, de túlélte a harcokat, míg egy T-80-as a harmadik találat után kiégett.

Arra is kitért, hogy nem töltik meg teljesen a harckocsi lőszerkészletét és üzemanyag-tartáját is, csökkentve ezzel annak az esélyét, hogy a készlet berobbanjon. Elmondta: a külső üzemanyag-tárolókat többnyire vízzel és nem is üzemanyaggal töltik meg.

Kozlov érdekes beszámolót mondott az Avgyijivka körüli harcokról is: állítása szerint az ő alakulatának köszönhető, hogy sikerült a kisváros védelmét ketté vágni, a középső műveleti csoport többi része már csak utóvédharcokat folytatott. Ezután szinte veszteség nélkül bevették Lasztocskinót, Tonyenkojét és Szolovjovét is. Mostanra visszavonták az alakulatát a frontharcokból, de már tréningeznek a következő bevetésre.

Az ilyen háborús sztorikat érdemes erős fenntartásokkal kezelni, hiszen minden katonai konfliktus során megfigyelhető volt, hogy annak résztvevői túloznak, nagyzolnak, torzítanak bizonyos tényeket. A történet mindenesetre műszaki oldalról és mint szubjektív beszámoló, érdekesnek mondható.

Címlapkép forrása: KONSTANTIN MOROZOV