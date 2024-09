Két, általános iskolás tinédzser gyújtott fel egy Mi-8-as katonai helikoptert Omszkban. A Roszgvargyija által közzétett beszámoló szerint a fiatalok a Telegramon kapták a megbízást az ukrán fegyveres erőktől.

A közösségi médiában megjelent kép alapján úgy tűnik, a katonai helikopter javíthatatlan kárt szenvedett. A veszteséglistára egy Mi-8 AMTSh, az eredetileg csapatszállító helikopter egy megerősített páncélzattal és fegyverekkel szerelt változata fog kerülni.

A pair of Russian teens reportedly torched a Russian Mi-8 transport helicopter in Omsk, Siberia, after receiving an anonymous offer of money via Telegram.The helicopter was severely damaged, likely a complete write-off. pic.twitter.com/eqPv5WoXUK