Támadás indult Izrael ellen - Nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki a központra

Sérültekről, halálos áldozatokról egyelőre nincs hír. Helyszíni felvételek alapján a Vaskupola aktív és elfogta az ellenséges támadás nagy részét.

A mostani konfliktusban ez az első dokumentált eset, hogy a Hezbollah ilyen fegyverrel támadta Izrael területét.

Massive Explosions heard over the West Bank and Central Israel.

Közben a Hezbollah rövidebb hatótávolságú rakétákkal Izrael északi részét is lövi, Haifa térségében szinte minden közösségben szólnak a szirénák.

Rocket Alerts against the Haifa District of Northwestern Israel are Neverending.