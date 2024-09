Videók: egyik pillanatról a másikra vált pokolivá a helyzet a Francia Riviérán

A Francia Riviérán a francia meteorológiai szolgálat hétfőn riasztást rendelt el zivatarok és felhőszakadás miatt. A France Météo előrejelzése szerint a nap nagy részében további zivatarok várhatók, mielőtt Olaszország felé vennék az irányt.

A Nice Matin regionális napilap szerint a vihar különösen heves volt Cannes-ban: egy óra alatt mintegy 26 milliméter eső esett, ebből 12 perc alatt 18 milliméter, ami tíznapi esőzésnek felel meg. A lap honlapján közzétett felvételek szerint a tengerparti kisváros több utcáját elöntötte a víz, magával sodorva parkoló gépkocsikat, motorokat, kukákat. A közösségi oldalakon is közzétett videókon látható, amint a víz járműveket sodor el a városközpontban.

Ma reggel világvége-hangulat uralkodik a Croisette-en Cannes-ban

– írta egy felhasználó, aki egy elárasztott utcát filmezett le.

In France, the streets of Cannes turned into rivers this morning following torrential rain pic.twitter.com/iQ7cZ4B9Qw