Fejkamerás felvételek: közelharcban ütköztek meg az ukrán különleges erők az orosz csapatokkal, nem kérdéses a végeredmény

A jelentés szerint a támadás „szélsőségesen nehéz” volt.

A GUR harcosai szisztematikusan átfésülték az üzem épületeit, és folyamatosan kontaktharcokba keveredtek az ellenséggel a sűrűn beépített környezetben. Egyes esetekben az ukrán különleges erők közelharcot vívtak az ellenséggel

– írták.

Az ukrán fegyveres erők ellenőrzésük alá vonták az építőanyaggyár területét, miután mind a 30 épületet megtisztították – tették hozzá.

Az akcióról videót is közzétettek, melyen többek között fejkamerás felvételeken látható a közelharc, drónfelvételeken pedig a csaknem porig rombolt egykori gyár.

Ukraine's military intelligence special task forces have successfully secured the remains of the Vovchansk Machinery Plant, at which Russian troops had been isolated for a long time amid fierce hostilities in the city. Very impressive footage for history. pic.twitter.com/fcSzgMmgV8