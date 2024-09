Megvalósult Amerika rémálma: páncélosokat küldött az orosz hadseregnek a világ egyik legerősebb országa

Több fénykép is készült arról, hogy orosz katonák fotózkodnak legalább egy kínai gyártmányú Sansi Baodzsi „Tigris” típusú 4x4-es páncélozott járművel, melyre álcahálót, drónvédő ketrecet és drónelhárító eszközt is telepítettek.

A jármű elsősorban csapatszállító feladatokat lát el, de ahogy a fényképek is mutatják, lőfegyver befogadására alkalmas, forgatható toronnyal is rendelkezik.

