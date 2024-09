Nyugati agytröszt: felzárkózott a nagy rivális, egy egész kontinensen vesztette el a totális dominanciáját Amerika

Az ausztrál elemzőház már évek óta kutatja, hogy melyik ország haderejét tartják a szakértők a legerősebbnek Ázsiában. Először fordul elő a felmérések kezdete óta, hogy a válaszadók többsége nem az Egyesült Államokat nevezte meg, mint olyan hatalmat, amelyik a leggyorsabban és leghatékonyabban lenne képes aktiválni a haderejét egy térségi államközi konfliktusban, hanem Kínát. Az évente elkészített indexhez csatolt leírás azonban megjegyzi, hogy Peking hatalmának növekedése hamarosan elérheti a maximumát, amit számos tényező együttes hatása okozhat, kezdve a csökkenő népességtől, a növekedő állami adósságállományon keresztül a súlyos problémákkal szembenéző ingatlanszektorig. Hozzátették, hogy ez még nem jelent összeomlást, inkább stagnálás fog bekövetkezni a keleti nagyhatalom befolyásának növekedésében.

A pekingi politikusok visszatérő kommunikációs eleme, hogy az Egyesült Államoknak nincs keresnivalója a térségben, valamint az amerikaiak ereje hanyatlik. A jelentés szerint viszont ez az állítás sem állja meg a helyét, mivel több mutatóban még előzi Washington Pekinget. Emiatt azt a következtetést vonja le a Lowy Institute, hogy

a mindenre kiterjedő védelmi-biztonsági dominanciáját elvesztette a Fehér Ház Ázsiában, de katonai szempontból még mindig ők számítanak a legbefolyásosabb hatalomnak.

A tanulmány más hatalmak erejét is górcső alá vette, ebben kisebb meglepetést jelent, hogy Oroszország milyen gyorsan vesztette el a térségi erejét. Az ukrajnai invázió teljesen elvonta Moszkva figyelmét, ez pedig a kontinensen is megérződött, emiatt egyre kisebb szereplőként tekintenek a régió szakértői az oroszokra. A visszaesés azt jelentette, hogy már csak a hatodik legjelentősebb ázsiai erőként rangsorolják az oroszokat, India, Japán és Ausztrália is a világ legnagyobb területű országa elé került a rangsorban. Az elemzés hangsúlyozza, hogy figyelemreméltó előrelépést tett Tokió az elmúlt időszakban, különösen az együttműködések terén elért eredményeivel erősítette pozícióját. A Lowy Institute kiemelte, hogy a harmadik helyen álló India lehet a jövő egyik legfontosabb ereje, még számos tekintetben komoly fejlődési lehetőségek sora áll a világ legnépesebb országa előtt.

Címlapkép forrása: Dominique A Pineiro; MC1; USN via Wikimedia Commons