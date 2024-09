Úgy néz ki, elmarad a legrosszabb háborús forgatókönyv: Putyin is rájött, hogy ennek semmi értelme

A lap arról ír, hogy az orosz vezető belső köre és Oroszország nemzetközi partnerei is látják, hogy hiába emleget a Kreml vörös vonalakat, melyeket a NATO és Ukrajna újra és újra átlép,

Putyin nem akarja vagy nem tudja érdemben megtorolni ezeket, és nem hajlandó atomfegyverekhez sem nyúlni.

Ezért az oroszok és partnereik is úgy gondolják, Washington csak egyre merészebb lesz Ukrajna támogatásával kapcsolatosan és más országok „vörös vonalait” is könnyebben lépik majd át.

A Washington Post arról ír: ha Amerika engedélyt is ad Ukrajnának arra, hogy Oroszország belső területeit támadja,

Moszkva akkor sem fogja megtámadni a NATO-t és nem fog atomfegyvert használni. helyette egy „célzottabb és visszafogottabb” válasz születik majd, amely nem jár a háború eszkalációjával.

Ez a válasz valószínűleg szabotőrök Európába küldése és Amerika ellenségeinek felfegyverzése lesz. Atomfegyvert nem fog használni Moszkva, mivel nem túl hatékony eszköz, cserébe nagyon kockázatos - írják.

Amerikai hírszerzési források is megerősítik: nem történt változás az orosz nukleáris csapásmérő erők készültségében, továbbra is alacsony az esélye annak, hogy Moszkva atomfegyvert vet be Ukrajna vagy a NATO ellen.

