Nagyon furcsa dolgot műveltek az oroszok a drónjukkal

Elfogott a levegőben egy ukrán FPV drón egy orosz ZALA Z-16-os felderítő drónt. Ebben önmagában semmi meglepő nem lenne, az újabb ukrán fegyverek mostanában gyakran végrehajtják ezt a manővert. Az orosz madár festése azonban már minimum furcsa.

Nagy lépést tett Ukrajna előre azzal, hogy a legújabb drónjait képessé tette az orosz drónok elfogására: az elmúlt hetekben egyre gyakrabban érkeztek felvételek arról, ahogy a kifejezetten olcsó ukrán fegyverek röptükben szerelik le az orosz ZALA gyár drónjait, köztük a félelmetes hírnévre szert tevő Lanceteket.

A mostani videón a ZALA alapmodellje, a Z-16-os felderítő drón látható. Elsőre csak annyi tűnik fel, hogy a gép a szokásos fehér helyett feketére van festve, amikor közelebb ér az ukrán drón, azonban feltűnik még két apróság:

A madár szárnyain az ukrán légierő kék-sárga jelzése, és a német Balkenkreuz is felfestésre került, vélhetően azért, hogy megtévessze az ukránokat.

Az oroszok mondjuk ejtettek egy csúnya történelmi bakit is: bár a német fegyveres erők napjainkban is használnak egy Balkenkreuzra hasonlító kereszt mintát, az eredeti, drónra is felfestett verzió utoljára a második világháborúban volt használatban.

Címlapkép forrása: Reuters