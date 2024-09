Sorra jönnek a felvételek: kilátástalan helyzetbe kerültek az ukránok a legendás erődnél

Egyre több felvétel érkezik az ostrom alatt álló Vuhledár városáról, amint heves orosz támadás alatt áll. Az egykori ukrán bányásztelepülés arról híresült el, hogy szinte legendásan bevehetetlennek számított az oroszok számára. Emlékezetes, hogy innen érkeztek többször is olyan felvételek, amelyeken hosszú orosz páncélososzlopok indulnak a település bevételére, végül sorra semmisítik meg azokat az ukrán védők. Vuhledár bevehetetlenségének mítosza azonban 2024 nyarának a végétől egyre inkább megváltozni látszott, ekkor az oroszok átkaroló hadművelettel próbálkoztak. A manőverek sikereket hoztak, a várost két oldalról is elkezdték bekeríteni.

A legfrissebb képek nagyon heves harcokat mutatnak be az erődöt, amelyet három oldalról is körülvettek az orosz alakulatok. A helyzet kilátástalannak tűnik az ukránok számára, mivel a teljes bekerítéstől is tartaniuk kell. A Kijevvel szimpatizáló források is elismerik, hogy kétségbeejtő a helyzetük a településen, ezért szinte bizonyos, hogy nem lehet sokáig fenntartani a védelmet.

2/ Geolocated footage published on September 24 shows that Russian forces advanced into eastern Vuhledar up to 12 Desantnykiv Street, confirming reports from Russian and Ukrainian sources that Russian troops broke into eastern Vuhledar between September 23 and 24. pic.twitter.com/0J6fRXJQK0