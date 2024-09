Videó: bevetették az ukránok a futurisztikus Skynexet

Az ukrán védelmi minisztérium posztolt arról videót, hogy bevetették gyakorlat közben a kis hatótávolságú légvédelmi fegyvert, a Skynexet.

Németország több Skynex légvédelmi rendszert is eljuttatott Kijevnek az orosz invázió kezdete óta, hogy ezek segítségével is javítsák légitámadások elleni védelmet. Ezek az eszközök kifejezetten újnak számítanak, a Rheinmetall vállalat csak 2021-ben mutatta be hivatalosan. A rendszer ütegét négy 35 mm-es löveg, egy vezérlőcsomópont és egy radarrendszer alkotja, amely megkönnyíti a légi célok elsődleges felderítését a lövegek irányításához.

A gyakorlatok során különböző típusú légi célpontok elleni harcra került sor. A videón látható, ahogy a rendszert betöltik, az beméri a célpontot, és sikeresen megsemmisítik azt.

A gyártó állításai szerint 4 kilométeres távolságon belül 99 százalékos biztossággal képesek levadászni minden támadó eszközt.

Orosz források 2024 januárjában már beszámoltak arról, hogy megsemmisítettek egy Skynexet, de ezt akkor nem sikerült igazolni, és az Oryx háborús veszteségeket listázó oldal nyilvántartásába sem került be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: AWG97, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons