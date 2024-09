Videó: úgy néz ki, igazán súlyos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése

Az orosz haderő eszközhiánya állandó téma a háború kezdete óta, hiszen az orosz hadvezetés kénytelen volt a háborús veszteségek miatt elavult, régi harcjárműveket reaktiválni, köztük rengeteg szó esett a T-54-es és T-62-es harckocsikról.

Most úgy fest, a Toreck térségében zajló harcokhoz még páncélozott technika sem jutott megfelelő mennyiségben:

drónvideó került elő, melyen az látható, hogy az orosz katonák fémlemezekkel megerősített pickupokkal mennek támadni.

Fontos hangsúlyozni: egy kifejezetten veszélyes és kockázatos támadóműveletről van szó, ahol egy ilyen jármű minimális védettséget, tűzerőt és mobilitást ad csak a katonáknak.

A felvételen jól látható: a menetoszlop élén haladó járművet kilövik az ukránok, az oszlop többi gépe ezután visszafordul és elvonul.

Leonidivka - Niu York 21.09RU tries to break through 93rd and 12th Azov lines with a large mechanized attack including cope caged modified pickup trucks