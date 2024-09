Elég csak erre figyelni az elnökválasztáson: itt dől el Kamala Harris vagy Donald Trump győzelme

Miért léteznek billegő államok?

A csatatérállam fogalma szoros összefüggésben áll magával az amerikai elnökválasztási rendszerrel, és annak sajátosságaival.

Az Egyesült Államok elnökét ugyanis nem közvetlenül az állampolgárok választják, hanem lényegében az országot alkotó tagállamok,

amelyek egy 538 elektorból álló "kollégiumba" delegálnak a lakosságszámuknak megfelelő arányban küldötteket. Ezt a bűvös számot nem hasraütés-szerűen találták ki, hanem az 50 állam lakosságarányosan kiosztott alsóházi képviselőinek (összesen 435) és szenátorainak (államonként 2-2, együttesen 100) összegével egyenlő, kiegészítve Washington D.C. három elektorával (a főváros nem minősül államnak, ezért kongresszusi képviselettel sem rendelkezik).

AZ ELEKTORI KOLLÉGIUMBAN ezáltal A NÉPESEBB ÁLLAMOKNAK TÖBB, A KISEBB LAKOSSÁGGAL BÍRÓ ÁLLAMOKNAK KEVESEBB SÚLYA VAN.

A 30 milliós Texas a kongresszusi delegációjával megegyezően 40, míg az egymilliós Delaware például mindössze három elektorral rendelkezik, ami a valamennyi állam számára garantált minimum. A Kongresszus (és ezáltal az elektori kollégium) arányait a tízévente esedékes népszámlálás alapján bírálják felül a Huntington-Hill módszerrel. Az egy főre jutó elektorjaikat illetően a kis államok egyébként erősen felülreprezentáltak: a legalacsonyabb népességű, 580 ezres Wyoming államban mintegy 194 ezer lakosra jut egy, míg a legnépesebb, 39 milliós Kaliforniában 721 ezer lakosonként jár egy elektor.

Az elnökválasztás után pedig – a "győztes mindent visz" elv jegyében – egy-egy állam elektorjai arra a jelöltre adják le a voksukat, aki az általuk képviselt tagállamban a legtöbb szavazatot szerezte.

Két állam jelent kivételt az angolszász választási rendszerekben elterjedt "győztes mindent visz" elv alól: Maine és Nebraska, ahol két elektort kap az állam egészében szavazattöbbséget szerzett jelölt, majd a többi voksot az egyes kongresszusi körzetekben felülkerekedőnek osztják ki (ebből Maine-ben kettő, Nebraskában három van).



Nebraska 2. kongresszusi körzetét nyugodtan nevezhetjük elnökválasztási csatatérnek: nyolc éve Trump nyert Omaha városiasabb vonzáskörzetében, 2020-ban viszont Biden zsebelte be az egy darab elektori voksukat. Egy fej fej melletti eredmény esetén azonban ez is sorsdöntővé válhat, így nem véletlen, hogy a republikánusok megpróbálták a visszavezetni a "győztes mindent visz" elvet, mindhiába. A nebraskai születésű minnesotai kormányzó, Tim Walz demokrata alelnökjelölt egyébként augusztusban kampánygyűlést tartott Omahában.



Az elektori szavazatok megosztása mindenesetre arányosabb és méltányosabb a valós eredményre nézve, hiszen ellenkező esetben tulajdonképpen "kidobják" a vesztes elnökjelöltre leadott szavazatokat.



Az elektori rendszer egy másik hátránya, hogy leegyszerűsíti az egyes államok pártpolitikai összetételét. A Washington Post cikke szerint, amikor például "mélyvörös", republikánus Texasról beszélünk, feledésbe merül, hogy 2020-ban több, 5,3 millió texasi szavazott Bidenre, mint a liberális fellegvárnak tartott új-angliai Connecticutban, Maine-ben, Massachusettsben, New Hampshire-ben, Rhode Islanden és Vermontban együttvéve (4,9 millió). De a választási rendszer azt sem veszi figyelembe, hogy Trump New York államban több szavazóval rendelkezett négy éve (3,3 millió), mint Indianában és Kentuckyban összesen. Trump New York lakosait stílusosan azzal biztatta az ő támogatására, hogy "mi a poklot vesztenétek vele?!"

Az államok jelentős részében nem övezi hatalmas izgalom azt, hogy vajon melyik jelöltre fognak a legtöbben voksolni, és ezáltal ki zsebeli be az elektorjaikat:

1988 óta összesen hét állam és Washington D.C. kizárólag a demokrata elnökjelöltekre szavazott,

13 állam pedig megszakítás nélkül a republikánus indulót támogatta.

És itt érkeztünk el azokhoz a helyekhez, ahol nem ennyire egyértelmű, hogy melyik párt elnökaspiránsa mellé fognak többen ikszelni.

Ezek a választás végkimenetelét befolyásoló, kiélezett eredménnyel kecsegtető harcterek a billegő államok – az pedig, hogy épp melyiküket éri az a megtiszteltetés, hogy felkerülhet erre a listára, ciklusról ciklusra változik. A Washington Post 2012-ben például Colorado, Észak-Karolina, Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, Ohio, Virginia és Wisconsin államokat sorolta ide. 2024-re ezek közül csak Észak-Karolina, Nevada és Wisconsin tartotta meg a csatatérállami státuszát: Colorado, New Hampshire és Virginia manapság többé-kevésbé biztos demokratának, míg Florida, Iowa és Ohio immár republikánus fellegvárnak tekinthető.

Rájuk kell figyelni

Az idei elnökválasztás csatatérállamait alapvetően két földrajzi csoportba szokás sorolni:

a középnyugati rozsdaövezethez Pennsylvania, Michigan és Wisconsin tartozik,

és tartozik, míg az úgynevezett napfényövezetieket Észak-Karolina, Georgia, Arizona és Nevada képezi.

Az elektori kollégium velejárója, hogy az elnökválasztási kampány reklámköltései, eseményei és legfontosabb ügyei ugyancsak a billegő államokra fókuszálnak, hiszen a jelöltek elsősorban ott kampányolnak. Bár a jelöltek bolondok lennének egy számukra betonbiztos vagy elérhetetlen államra pénzt és időt fecsérelni, nem minden billegő állami lakos örül annak, hogy hónapokon át ők kapják a kampány oroszlánrészét, és szüntelenül politikai hirdetésekkel bombázzák őket. Jóllehet ezzel szemben egyes "kék" oregoni vagy "vörös" alabamai választó biztos üdvözölné, ha nemcsak a tévében látnák az elnökjelölteket, és az ő gondjaikról is szó esne.

A VoteHub gyűjtése alapján az idei elnökaspiránsok megjelenései szintén az ingaállamokban koncentrálódnak, csak pár kósza jelet láthatunk Montanában, Kaliforniában, Texasban vagy Tennessee-ben.

Ezek ismeretében nem túlzás azt állítani, hogy az előbb említett hét csatatérállam szavazói,

a választókorú amerikaiak kevesebb mint ötöde

fogja másfél hónap múlva meghatározni, hogy ki lesz a Fehér Ház következő lakosa.

De a rendszer szemléltetése végett számolhatunk másképp is. Ekkor azt kapjuk, hogy

a 2020-as elnökválasztást mindössze 21 462 szavazó döntötte el, a több mint 240 millió választásra jogosult 0,0089%-a,

ugyanis csak ennyi embernek kellett volna Joe Biden helyett Donald Trumpot választania a legszorosabb három államban, Arizonában, Georgiában és Wisconsinban, hogy Trump nyerje meg őket, és 269-269-es döntetlen alakuljon ki az elektori kollégiumban.

A 2024-es térképre pillantva tehát,

Kamala Harris alelnök a biztosan vagy valószínűleg demokratákhoz sorolható területek 225 elektori szavazatával a zsebében vág bele a billegő államok 93 voksáért zajló küzdelembe (és a plusz 1 elektori voksért Nebraskában),

alelnök a biztosan vagy valószínűleg demokratákhoz sorolható területek elektori szavazatával a zsebében vág bele míg a republikánus volt elnök, Donald Trump 219 elektorral áll a startvonalnál.

A billegő államok sorra vételét kezdjük is délnyugaton.

Az ezüst és a Grand Canyon államai

A sivatagos Arizonát és Nevadát érdemes a többi napfényövezeti államtól külön tárgyalni, mivel jelentősen eltérnek demográfiailag a történelmi Dél tagállamai között számon tartott Georgiától és Észak-Karolinától. A délnyugati régiót mai napig meghatározza a Mexikóhoz való földrajzi közelsége, valamint maga a tény, hogy az 1848-as mexikói-amerikai háború előttig Mexikó területének minősült.

A billegő államok közül itt a legalacsonyabb (53, illetve 45%-os) a nem spanyolajkú fehér lakosság aránya, miközben

a robbanásszerűen gyarapodó latinók közel harmadát teszik ki a népességnek

(összehasonlításképp, 2000-ben az arizonaiak még csak negyede vallotta magát hispánnak). Sokáig az volt az uralkodó nézet, hogy az egyre sokszínűbb népesség előnyt jelenthet a demokraták számára, mára viszont megdőlt, hogy

a demográfia végzet.

A demokraták a latinók között hagyományosan kétharmad-egyharmad arányban vezettek a republikánusokkal szemben, ám Donald Trump egyre nagyobb szeletét hódítja meg ennek a csoportnak a kutatások szerint. Kamala Harris a jelöltség átvétele óta javíthatott valamennyit Joe Biden katasztrofális, döntetlenhez közelítő számain a hispánok körében, az alelnök a 2020-as arányoktól azonban még jócskán elmarad, így

kérdés, hogy ez elég lesz-e a győzelemhez a relatíve latino többségű Arizonában és Nevadában.

Nevadában megszakítás nélkül a demokrata elnökjelöltek kerekedtek felül Barack Obama 2008-as győzelme óta, Biden négy évvel ezelőtt pedig 2,4 százalékpontot vert Trumpra. A 81 éves elnök támogatottsága azonban épp itt esett be leginkább a visszalépése előtt, a RealClearPolling összesítése szerint Biden – 2020-hoz képest 8 pontos zuhanórepülést követően – 2024 július végén 5,6 százalékpontos lemaradással kullogott a republikánus jelölt mögött.

A helyi legendák közé emelt John McCain volt republikánus elnökjelölt szülőállama, Arizona 1952 óta a párt bástyájának számított,

ami alól eddig csak Bill Clinton 1996-os, és Biden 2020-as diadala jelentett kivételt. Az államba irányuló számottevő belföldi lakosságáramlás (mely negyede 2022-ben a demokrata elhajlású Kaliforniából érkezett) főleg a Phoenix nagyvárosát körülvevő Maricopa megyét duzzasztotta tovább. Biden négy évvel ezelőtt épp az ottani kertvárosi szavazók segítségével fordította át az egész államot mindössze 0,3 százalékponttal.

Forrás: CNN

Az arizonai játszmát két országossá nőtt ügy befolyásolja igazán az idei kampány során:

az állam egyrészt az egyetlen mexikói határ mentén fekvő csatatér, így nem csoda, hogy a billegő államok közül itt nevezte a legtöbb válaszadó, 14% a bevándorlást a voksolás legfontosabb kérdésének egy felmérés alapján. Joe Biden elnöksége alatt rekordmennyiségű illegális bevándorló érkezett a határra, ám a szigorításokat követően a határátlépések száma mostanra a 2021 elején tapasztalt havi adatok szintjére süllyedt vissza. Trump a múlt héten – ellenfeleit kritizálva – "megbocsáthatatlan bűnnek" nevezte annak engedését, hogy "ismeretlen helyekről származó emberek milliói betörjenek és elfoglalják az országunkat." A bevándorlás kapcsán 2019-ben jóval liberálisabb nézőpontot hangoztató Harris erre rendszerint azzal kontrázik, hogy a demokraták támogatják a határvédelmi szigorítást tartalmazó kétpárti törvénycsomag elfogadását, amit Trump szerintük csak a saját politikai érdeke miatt torpedózott meg. A bevándorláspolitika terén inkább a republikánusokban bíznak a választók, az országos közvélemény pedig egyre migrációellenesebbé vált, ami az ő malmukra hajthatja a vizet.

Arizonában viszont a Harris-kampány által tematizált terhességmegszakításhoz való hozzáférés is terítéken van, ami az arizonaiak 23%-a szerint a második legfőbb ügy a gazdaság után (38%). A novemberi választással egy időben civil szervezetek kezdeményezésére népszavazást fognak tartani a magzat életképességéig terjedő abortuszjog állami alkotmányba foglalásáról, miután áprilisban – a szövetségi Roe v. Wade-precedens eltörlése nyomán – az állami legfelsőbb bíróság helyben hagyott egy 1864-ben (Arizona tagállammá válása előtt) elfogadott szigorú abortusztilalmat, amely nemi erőszak és vérfertőzés esetén sem nyújtott kivételt. A jogszabály még Trump szerint is túl messzire ment. Az arizonai törvényhozás alsóháza három republikánus politikus demokratákhoz való csatlakozásával végül visszavonta a törvényt, így jelenleg a 2022-ben elfogadott, 15. héttől érvényes tilalom hatályos. Ennek az elsősorban nőket mobilizáló kérdésnek az előtérbe kerülése minden bizonnyal a Roe v. Wade visszaállítása mellett kiálló és az abortuszjog védelmét zászlajára tűző Harrist segítheti, mivel az arizonaiak a közvélemény-kutatások alapján elsöprő többséggel bólinthatnak rá az alkotmánymódosításra.

Bevándorlók sorakoznak az amerikai határőrség egyik feldolgozóközpontjában, miután átlépték az amerikai-mexikói határt 2023. december 7-én az arizonai Lukeville-ben. Fotó: John Moore/Getty Images

Arizona mellett Nevadában is szerepelni fog a szavazólapokon egy abortuszjog védelméhez kapcsolódó alkotmánymódosítási javaslat, az "ezüst államban" ellenben egy másik, Magyarországon is adaptált ötlet került igazán reflektorfénybe: eredetileg Donald Trump rukkolt elő azzal, hogy

elnökként adómentessé tenné a borravalót,

a tervre viszont Kamala Harris is lecsapott, amit épp a világ szerencsejáték-fővárosában, a nevadai Las Vegasban jelentett be. És, hogy miért? Nem elég, hogy Nevada az egyik legsokszínűbb állam demográfiai szempontból, a csatatérállamok közül itt a legalacsonyabb a diplomás felnőttek aránya (27,6%), ebből következően átlagon feletti a latino munkásosztálybeli szavazók hányada, akik még fájdalmasabban érezték a bőrükön az áremelkedéseket. Harris győzelmi receptjének fontos összetevője, hogy visszacsábítsa őket, azaz a Bidentől egyre csak elforduló, színesbőrű, diploma nélküli szavazókat a demokrata táborba. Ezt a középosztályra fókuszáló gazdasági üzeneteivel, illetve a nekik ígért adókedvezményekkel kívánja elérni. Így nem fogható a véletlenre Trump tervének elcsenése sem:

nevadában a többi államhoz képest kétszer annyian, minden ötödik munkavállaló a vendéglátásban és a szolgáltatóiparban dolgozik,

akiket hatványozottan segítene a borravalókra kivetett adó megszüntetése, főleg a koronavírus miatti bezárások után.

Nagy-tavak, nagy tétek

Itt az ideje átevezni a Hillary Clinton 2016-os elnöki álmait meghiúsító középnyugati "kék fal" államaira, Wisconsinra és Michiganre. Ezen rozsdaövezethez sorolt két állam nemcsak amiatt jelentős, mivel

Donald Trump – Pennsylvaniával kiegészítve – nekik köszönheti a 2016-os diadalát,

hanem azért is, mert Wisconsin 10, Michigan 15 darab elektorral rendelkezik, ami összesen jóval több, mint Nevada 6 és Arizona 11 voksa.

Az itteni népességi tendenciák első blikkre inkább a republikánusoknak kedveznek, hiszen Donald Trump színre lépése óta a párt elsősorban a diploma nélküli fehér szavazók között lelt újabb és újabb támogatókra.

A lakosságából egyre veszítő Michiganban és Wisconsinban a fehér lakosok közel 74%, illetve 80%-os többséget alkotnak, így ezek számítanak a leghomogénabb csatatérállamoknak.

Amellett, hogy "fehérebb", idősebb is ezeknek az államoknak a lakossága , mivel az országos átlagnál magasabb a medián életkor.

, mivel az országos átlagnál magasabb a medián életkor. Ráadásul Észak-Karolina mellett Michigan és Wisconsin a legvidékiesebb a billegő államok közül, azaz itt a többinél elenyészőbb a városi környezetben élők aránya, amit alátámaszt Nate Silver adatelemző urbanizációs indexe is.

azaz itt a többinél elenyészőbb a városi környezetben élők aránya, amit alátámaszt Nate Silver adatelemző urbanizációs indexe is. A diplomások arányát tekintve Michiganben (31,7%) van belőlük a legkevesebb a csatatereken, míg Wisconsin hátulról a negyedik helyen áll.

Összességében tehát itt a fehér munkásosztályhoz sorolt szavazók mondhatják ki a végső szót, akik számottevő része – a "rozsdaövezet" megnevezéshez hűen – a szebb napokat is megélt gyáriparban dolgozott. Ennek a szektornak továbbra is kiemelkedő a részesedése Wisconsinban és Michiganben:

előbbiben a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak 16, utóbbiban pedig több mint 13%-a gyáripari dolgozó.

Joe Biden a hét csatatérállam közül Michiganben aratta a legátütőbb, 2,8 százalékpontos győzelmet 2020-ban, de az, hogy Trump 2016-os diadala után Wisconsint is visszafordítsa, csupán 0,63 ponton múlt. Ennek tükrében érthető, hogy egyes demokraták amiatt aggódnak, hogy Harris nem hangsúlyozza eléggé az iparpolitikát és az amerikai gyárak fellendítésének fontosságát a kampányeseményein.

A demokrata elnök a visszalépése előtti utolsó pillanatig egyébként a rozsdaövezeti államokban bízott, hogy visszarepíthetik a Fehér Házba:

miközben Biden a RealClearPolling július 21-i aggregált összesítése alapján Michiganben "csak" 2,1, Wisconsinban pedig 2,9 ponttal volt lemaradva Trump mögött. A csatatérállamokban együttesen ennél borúsabb volt számára a kép, az átlagosan 4,3 pontra rúgó hátrányának hála.

Forrás: RealClearPolling

Bár Kamala Harris alelnök Ovális Irodába vezető potenciális útvonalai jóval több lehetőséget kínálnak, mint Biden rozsdaövezetre építő stratégiája, az alelnököt Michiganben még érheti kellemetlen meglepetés, méghozzá

Izrael Hamász elleni háborúja kapcsán.

A zsidó államba tartó amerikai fegyverexport mielőbbi felfüggesztését és gázai tűzszünetet követelő "elkötelezetlen" mozgalom ugyanis a Nagy-tavak államából indult. Nevét onnan kapta, hogy arra biztatták szimpatizánsaikat, a szerintük Izraellel túlságosan kesztyűs kézzel bánó Biden neve helyett az elkötelezetlen opció mellé tegyék az ikszet a demokrata előválasztáson. A palesztinpárti mozgalom "Biden-bojkottja" végül 13%-ot szerzett az előválasztáson, ami

körülbelül 100 ezer voksnak felelt meg – ám Biden négy évvel ezelőtt csupán 150 ezer szavazatos előnnyel ért célba Trump előtt .

Egy olyan kiélezett versenyben, mint a mostani, pár tízezer voks is döntő erejűvé válhat, így kulcsfontosságú lehet, hogy a palesztinokkal szimpatizáló, főként fiatal és arab-amerikai választók leszavaznak-e a bideni Izrael-politikán egyelőre érdemben nem változtató alelnökre. A csoport múlt héten bejelentette, nem támogatják Harrist, bár Trump-ellenes voksolásra biztatnak.

Michiganben él egyébként a legtöbb arab-amerikai az Egyesült Államokban, a tízmilliós lakosság valamennyivel több mint 2 százaléka vallja annak magát, azaz bő 200 ezer fő. Emellett a michigani Dearborn városa ad otthont Észak-Amerika legnagyobb mecsetjének, a 100 ezer lakosú település pedig az USA első arab-amerikai többségű városa lehet a népszámlálási adatok tükrében: a közel-keleti vagy észak-afrikai származásúak alkotják a település lakosságának 54,5 százalékát.

Épp ezt mutatja a hőmérő

A RealClearPolling jelenlegi összesítése azt sejteti, hogy noha Biden félreállásával szorosabbá vált a verseny a napfényövezeti államokban,

Kamala Harris útja továbbra is a rozsdaövezeten keresztül vezet a Fehér Házba.

Ez alapján a demokrata alelnök (Nebraska egy darab elektorát beleszámítva) 276 elektorral a zsebében elnyerné az elnöki széket, míg Donald Trump 262 szavazatra számíthat. Érdekesség a 2020-as eredményeket bemutató térképhez képest, hogy a gázai háború ellenére továbbra is Michigan tekinthető a demokraták legerősebb billegő államának, ahol 2023 óta a kormányzói pozíció mellett a törvényhozási többséget is ők birtokolják. Bár 2020-ban a minnesotai Tim Walz-zal szomszédos Wisconsin volt a legszorosabb középnyugati állam, egyelőre úgy tűnik, a mind közül legtöbb, 19 elektori vokssal sáfárkodó Pennsylvania veheti át ezt a szerepet tőle.

Azon kívül, hogy valamennyi államban 2 százalékpont körüli a különbség és statisztikai értelemben vett érmedobásról beszélhetünk, a versenyfutás kiélezettségét leírja, hogy

ha csak a legkisebbeket, Nevadát és Nebraska egy szavazatát elvennénk Harristől, és a rivális Trumpnak adnánk ezt a hét elektort, valós döntetlen alakulna ki az elektori kollégiumban.

Ezt a rendkívüli helyzetet az alkotmány értelmében a Kongresszus alsóházának kellene feloldania, ami minden bizonnyal a republikánus elnökjelöltet hozná ki győztesként. Ha viszont Harris bármelyik másik államot veszítené el azok közül, ahol most vezetésre áll, Trump kezdhetne második ciklust 2025 januárjában.

Ami a demográfiailag sokszínűbb délnyugatot illeti, Kamala Harris Arizonában teljesít legrosszabbul a RealClearPolling mostani állása szerint, amit Nate Silver is megerősít. Bár Bidenhez képest Nevadában is javított a demokrata alelnök, Biden több mint 2 százalékpontos előnyétől egyelőre messze van.

Óriási fordulat lenne, ha a mostani, hajszálnyi különbség tükrében Harrisnek sikerülne megfordítania a demokraták által 2012 óta hiába ostromolt Észak-Karolinát, ami a 2020-ban meghódított Georgiánál nagyobb eséllyel borulhat idén kékbe. A New York Times hétvégén publikált felmérésében a demokrata elnökjelölt Arizonában, Georgiában és Észak-Karolinában is a republikánis exelnök mögött kullog, 5, 4, illetve 2 százalékponttal.

Következő cikkünkben Georgiát, Észak-Karolinát és Pennsylvaniát fogjuk bemutatni, és azt fejtjük ki, miért vélik úgy többen, hogy a választást igazából nem a most részletezett négy, hanem ők hárman fogják eldönteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images