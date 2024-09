Optimista az amerikai védelmi miniszter: elmondta, mire volna szükség az újabb háború elkerüléséhez

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter Londonban kijelentette: az elmúlt napok jelentős katonai eszkalációja ellenére továbbra is lehetséges Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milícia konfliktusának diplomáciai megoldása. Az AUKUS biztonsági fórumán az Egyesült Királyság védelmi minisztere, John Healey többek között az Ukrajnának szállított nagy hatótávolságú rakétákról beszélt.

Libanoni konfliktus

Austin, aki Nagy-Britannia, Ausztrália és az Egyesült Államok háromoldalú védelmi és biztonsági fórumának, az AUKUS-nak a csütörtöki londoni védelmi miniszteri találkozóján vett részt, a rendezvényt záró közös sajtóértekezleten kijelentette: katonai eszközökkel nem lehet elérni, hogy az otthonaikból távozni kényszerült civilek az izraeli-libanoni határ mindkét oldalán visszatérhessenek lakhelyükre, ezt csak a diplomácia biztosíthatja.

Az amerikai védelmi miniszter megerősítette az Egyesült Államok és több más nyugati hatalom minapi felhívását arra, hogy

a szembenálló felek hirdessenek azonnali 21 napos tűzszünetet.

Austin szerint ez időt biztosítana olyan tartós diplomáciai megoldások kidolgozására, amelyek lehetővé tennék a libanoni és az izraeli polgári lakosság biztonságos hazatérését.

Ezt az időt mindemellett ki lehetne használni egy olyan egyezség kidolgozására és életbe léptetésére, amelynek alapján a Gázai övezetben is tűzszünetet lehet elérni - tette hozzá az amerikai védelmi tárca vezetője.

Munkában a brit kormány

Arra a kérdésre, hogy a brit kormány hajlandó lenne-e megengedni amerikai hozzájárulás nélkül is a London által Ukrajnának szállított Storm Shadow típusú, nagy hatótávolságú irányított precíziós rakéták bevetését oroszországi célpontok ellen, John Healey, a vendéglátó brit védelmi miniszter úgy fogalmazott: ha egyes meghatározott katonai kapacitások használatáról "nyilvános diskurzus" folyik, abból csak egyetlen ember húzhat hasznot, mégpedig Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Hozzátette: a munkáspárti brit kormány mindössze tíz hete van hivatalban, de már felgyorsította az Ukrajnának szánt katonai szállítmányok eljuttatását. London emellett ipari megállapodást is kötött Kijevvel olyan eszközök gyártása érdekében, amelyekre Ukrajnának nemcsak most, hanem a jövőben is szüksége lesz - tette hozzá a brit védelmi tárca vezetője.

Healey kijelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnök "akár ma befejezheti a háborút", ha kivonja az orosz fegyveres erőket Ukrajnából.

Ugyanígy nyilatkozott nemrégiben Keir Starmer brit miniszterelnök is. Minapi washingtoni tárgyalásain a kíséretében lévő brit újságíróknak kijelentette: Oroszország kezdte a háborút Ukrajna ellen, "de ugyanígy akár ebben a pillanatban véget is vethet ennek a háborúnak".

A munkáspárti brit kormányfő sem tért ki részletesen arra, hogy a nyugati szövetségesek engedélyezik-e Ukrajnának nagy hatótávolságú nyugati rakéták bevetését orosz területen lévő célpontok ellen. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy London - jóllehet meggyőződése, hogy Ukrajnának joga van az önvédelemre - semmiféle konfliktusra nem törekszik Oroszországgal.

Ez a legcsekélyebb mértékben sem áll szándékunkban

- fogalmazott a brit miniszterelnök.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images