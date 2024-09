Szép csendben példátlan döntést hozott Vlagyimir Putyin: ez lehet az utolsó figyelmeztetés a Nyugatnak?

Tegnap rendkívüli ülést tartott az orosz nemzetbiztonsági tanács: az esemény során Vlagyimir Putyin elnök javaslatot tett arra, hogy módosítsák az ország nukleáris doktrínáját, láthatólag kifejezetten azzal a céllal, hogy ráijesszen a Nyugatra. Az Ukrajnára és Amerikára szabott módosítás lényege, hogy Oroszország akkor is használhat atomfegyvert, ha Kijev amerikai nagy hatótávolságú, nem nukleáris rakétákkal támad rá, ebben az esetben ráadásul Washington is potenciális célponttá válna. A döntéssel Putyin azt akarja meggátolni, hogy Joe Biden amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök engedélyezzék a NATO-gyártmányú nagy hatótávolságú rakéták használatát Oroszország belső területei ellen.

Változás az orosz nukleáris doktrínában

Tegnap rendkívüli ülést tartott az orosz nemzetbiztonsági tanács:

az esemény során Vlagyimir Putyin elnök javasolta az ország nukleáris doktrínájának módosítását.

Az eddigi – nyilvánosan ismert - szabályok szerint Oroszország akkor használhatott csupán élesben atomfegyvert, ha

területét megtámadja egy atomfegyverekkel rendelkező állam és / vagy nukleáris csapás éri,

és / vagy nukleáris csapás éri, olyan, hagyományos támadás éri Oroszországot, amely potenciálisan az ország katasztrofális összeomlását hozhatja el.

A tegnapi ülésen az alábbi módosító javaslat született:

Oroszország akkor is használhat atomfegyvert, ha területét nem nukleáris, nagy hatótávolságú fegyverekkel támadja egy agresszor ország, melynek a támadás kivitelezésében egy nukleáris fegyverekkel rendelkező ország segíti.

Ezt magyarra lefordítva:

Oroszország akkor is bevethet atomfegyvereket, ha Ukrajna amerikai rakétákkal kezdi el lőni belső területeit.

Az orosz sajtó szerint a javaslat még nem lépett életbe, további egyeztetések, jogszabályi módosítások kellene. De mivel egy autoriter országról beszélünk, ahol az elnök érdemi vita nélkül módosíthatja a legfontosabb törvényeket és rendelkezéseket, a javaslat akár holnap élesedhet.

Nem véletlen az időzítés

Keir Starmer brit miniszterelnök és Joe Biden amerikai elnök egy korábbi (júliusi) találkozón. Fotó: Crown copyright Licensed under the Open Government Licence via Wikimedia Commons

A módosítás egyértelműen Joe Biden amerikai elnöknek és Keir Starmer brit miniszterelnöknek szól, akik a napokban

egyeztetést tartottak arról, hogy engedélyezik Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják Oroszország belső területeit.

Az Egyesült Államok eddig kb. 80 kilométeres lőtávolságú GMLRS irányított rakétákat és kb. 300 kilométer hatótávolságú ATACMS harcászati ballisztikus rakétákat, az Egyesült Királyság (és Franciaország) pedig Storm Shadow típusú légi indítású cirkálórakétákat adott át Ukrajnának, ennek hatótávolsága eltérő források szerint 240-300 kilométer.

Az első találkozón nem született döntés arról, hogy zöld utat kap Kijev. Bár mindkét vezető hajlott az engedményre, Vlagyimir Putyin orosz elnök a találkozó előtt beszédet tartott arról, hogy Amerika és Nagy-Britannia is csatlakozna a lépéssel az ukrajnai háborúhoz, hiszen szerinte nem lehet ezeket a rakétákat célra vezetni amerikai és brit katonák segítsége nélkül.

Putyin a fenyegetéssel nem érte el azonban, hogy a Washington-London tengely végleg lemondjon Ukrajna ilyen jellegű támogatásáról: nyugati lapok szerint a héten ismét meetingelés lesz arról, hogy engedélyezzék Kijevnek a nagy hatótávolságú rakéták használatát.

Bár állítólag az amerikai kormány nagyon megosztott a kérdéssel kapcsolatosan (Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter például nyíltan ellenzi a jelenlegi korlátozás feloldását), Vlagyimir Putyin elnök alighanem komolyan tart attól, hogy Kijev végül engedélyt kap arra, hogy Oroszország belső területeit bombázza ATAMCS és Storm Shadow rakétákkal.

Putyin a nukleáris doktrína módosításával azt akarja elérni, hogy az amerikai és brit döntéshozóknak megremegjen a keze:

most is az a fő dilemma bennük, hogy sokan úgy látják, nem jelentene Oroszország támadása akkora stratégiai előnyt Ukrajnának, mint amilyen kockázatos lenne a lépés, Putyin ezeket az érzéseket akarja fölerősíteni.

Mekkora változást hozna ez az egész?

Abban egyébként igaza van Austinnak és a korlátozás helyben hagyását támogató vezetőknek, hogy valószínűleg nem jelentene stratégiai szempontból jelentős előrelépést az, ha Ukrajna hirtelen engedélyt kap arra, hogy Oroszország belső területeit támadja.

Az amerikai Institute for the Study of War oldalán volt egy nagyon jó kis ábra pár napja arról, hogy egyes fegyvertípusok milyen orosz katonai célpontokat tudnának elérni, ha Ukrajnából indítják útnak őket, ezek alapján 11 orosz légitámaszpont (repülőtér) és nagyjából három tucat egyéb katonai célpont (laktanyák, rakétaindítók, parancsnoki központok) kerülnének az ukrán csapásmérő képesség célkeresztjébe.

(Széljegyzeten talán érdemes megjegyezni: Oroszország összesen körülbelül 250 repülőtérrel rendelkezik, ezek papíron többnyire civil létesítmények, de semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy katonai célra használhatók legyenek).

A nagy hatótávolságú fegyverekre kivetett korlátozások feloldásával el lehetne érni, hogy

az Ukrajnát bombázó orosz repülőgépeknek messzebbről, Oroszország belső területeiről kelljen felszállniuk , növelve ezzel az üzemanyag-használatot és a pilótákra nehezedő fizikai terhelést.

, növelve ezzel az üzemanyag-használatot és a pilótákra nehezedő fizikai terhelést. Ki lehetne nyújtani az orosz logisztikai vonalakat, hiszen az orosz vezetőknek hátrébb kéne tenniük a lőszerraktárakat, élelmiszer-utánpótlásért felelős intézményeket, parancsnoki központokat,

hiszen az orosz vezetőknek hátrébb kéne tenniük a lőszerraktárakat, élelmiszer-utánpótlásért felelős intézményeket, parancsnoki központokat, részlegesen korlátozni lehetne az orosz nagy hatótávolságú csapásmérő képesség és tüzérség működését.

Magyarán az ATACMS és a Storm Shadow rakéták valamennyire biztosan megnehezítik az orosz haderő működését Ukrajnában, de nem látszik, hogy sikerülne rongálni velük érdemben az orosz rohamlövész-alakulatok támadóképességét és az orosz légierő csapásmérő erejét olyan szinten, hogy az érdemi változást jelentsen a háború egészére nézve.

Főleg annak fényében, hogy mindkét fegyvertípusból továbbra is csak limitált mennyiség áll az ukrán csapásmérő erők rendelkezésére.

Szintén gyakran emlegetett érv a nyugati döntéshozók részéről, hogy az ukrán haderő nagyobb hatótávolságú csapásmérő fegyverekkel rendelkezik, mint bármi, amit a NATO eddig odaadott Kijevnek, már csak ezért sem jelentene érdemi változást az, ha a Bober drónok mellett ATAMCS-rakéták is lőnék az orosz reptereket.

Miért is kerítünk ennek ekkora feneket?

A fentiek ismeretében talán furcsa, hogy épp ez lesz az a „vörös vonal,” melynek átlépése miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy gondolja, változtatni kell a nukleáris csapásmérő doktrínán és esetlegesen atomcsapást kell mérni Ukrajnára.

Ennek oka valószínűleg nem csupán az, hogy Putyin attól fél, hogy elveszít 1-2 repteret az ukrán határtól párszáz kilométerre, hanem hogy tart tőle, hogy a Nyugat ezzel az egésszel kinyitja a Pandora szelencéjét és elkezdi olyan, nagy hatótávolságú fegyverekkel tömni Ukrajnát, amelyek nem csupán veszélyeztetik az orosz stratégiai terveket, de megalázó helyzetbe hozhatják Oroszországot.

Felmerült például a napokban, hogy Washington AGM-158 JASSM típusú légi indítású cirkálórakétákat adna át Ukrajnának, ennek van olyan altípusa (JASSM-ER), melynek több mint 900 kilométeres hatótávolságával kényelmesen támadni lehetne akár Moszkvát is. Ezeket a rakétákat ráadásul a nemrég átadott F-16-os vadászbombázókkal könnyedén útnak lehetne indítani.

Amerikai B-1B Lancer bombázó JASSM típusú cirkálórakétával. Fotó: U.S. Air Force photo by Ethan Wagner

Aztán az is veszélyes lenne Moszkva részére, ha simán csak annyi történne, hogy a Nyugat – látva azt, hogy Putyin ismét figyelmen kívül hagyta egy vörös vonal átlépését – simán csak még több ATAMCS-rakétát és Storm Shadowt szállítana Ukrajnának. Lehet, hogy néhány tucat ilyen rakéta nem jelent érdemi változást a háború menetére jelen helyzetben, de mivel az ukrajnai háború még simán eltarthat akár 4-5 évig is, az amerikai és brit hadiipar felpöröghet annyira, hogy szabályosan ömleni kezdik a nagy hatótávolságú fegyvereket Ukrajnába. Emellett a háború tanulságai alapján számos új típusú rakétafegyvert fejleszthet a NATO, kifejezetten azzal a céllal, hogy Ukrajna orosz bázisokat bombázzon velük.

Lehet, hogy Vlagyimir Putyin elnök most húzta meg az első valódi vörös vonalat, ezúttal pedig a Nyugat is úgy fogja látni, hogy nem érdemes ezt átlépni, hiszen nem akarja senki radioaktív felhővel beborítani Európát egy regionális konfliktus miatt, bármilyen intenzív, kegyetlen és igazságtalan legyen az.

Aztán az is lehet, hogy Kijevnek lesz igaza és Putyin ismét blöfföl, hiszen továbbra sem áll az orosz elnök érdekében, hogy atomfegyvert használjon és kiprovokálja ezzel nem csupán a Nyugat erőteljesebb fellépését, hanem szövetségeseinek haragját is. Kína ugyanis például nyíltan jelezte, hogy semmiképpen nem akarnak nukleáris csapást látni Ukrajnában, Oroszország gazdasága pedig nagy mértékben függ jelenleg a kínai segítségtől.

Valószínűleg a héten kiderül, hogy sikerült-e megijeszteni a Nyugatot az eddigi leghatározottabb vörös vonal meghúzásával.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök egy háború előtti hadgyakorlaton. A kép illusztráció. Forrás: Mil.ru