A szárazföld belsejében szenvedett súlyos csapást a totális káoszba süllyedt ország haditengerészete

A felvételek tanúsága szerint a lázadók a folyó partjainál lesben állva várták már a kormány konvojának érkezését, majd tüzet nyitottak rájuk.

Legalább két jármű szenvedett találatot, ezeket el kellett vontatni a helyszínről.

Az információk szerint folyón felfelé tartó járművek ellátást és utánpótlást szállítottak az északi kormányalakulatok számára. Az akciót a Kacsin Függetlenségi Hadsereg (KIA) követte el, amely már évtizedek óta működik az országban.

Myanmar Navy vessel attacked on the Irrawaddy River with recoilless rifles by Kachin Independence Army (KIA) forces. pic.twitter.com/l1ztdUv6g7