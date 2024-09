Félelmetes fegyverarzenált halmozott fel Izrael ősellensége – Bármikor megindulhat az újabb pusztító háború

A múlt héten az egész világot megdöbbentette, hogy a libanoni síita radikális iszlamista mozgalom, a Hezbollah tagjaira sorra robbannak rá a kommunikációs csatornának használt csipogók. A szélsőségesek körében ez hatalmas felháborodást keltett, bosszút hirdettek az eset hátterében sejtett Izrael ellen. Azóta is kölcsönösen zajlanak a rakétacsapások, bár a lényegesen jobban felszerelt zsidó állam sokszoros fölényben van. A libanoni mozgalomnak is van pár dolog a tarsolyában, amivel képes lehet keményen odacsapni a déli szomszédjának.

A Hezbollah és Izrael közötti ellenséges viszony nem előzmények nélküli, sőt, valójában a libanoni radikális szervezet létrejötte is Jeruzsálemhez köthető. Az 1980-as években súlyos polgárháború dúlt a Földközi-tenger partvidékén, a korábban „a Közel-Kelet Svájcának” is nevezett Libanonban, amelybe az izraeli hadsereg (IDF) is beavatkozott. Erre válaszul a síita csoportok összefogtak, létrejött a ma is ismert Hezbollah, elsősorban azért, hogy a zsidó fegyvereseket kiűzzék az országból. Miután Jeruzsálem visszavonta a katonákat északi szomszédjától, az iszlamista csoport nem oszlott fel, hanem lassan az egész térség egyik legfontosabb nem állami szereplőjévé vált.

A vallási radikális mozgalom sok átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, az Izrael-ellenes nézeteik viszont változatlanok maradtak.

A mostani események ennek a hosszú történelemre visszanyúló ellenségeskedésnek jelenti egy újabb fejezetét. Az elmúlt egy hétben egyértelműen kidomborodott az izraeli légierő fölénye, hiszen a Hezbollah nem is rendelkezik vadászgépekkel vagy modern légvédelemmel. Ennek ellenére nem voltak teljesen felkészületlenek egy kibontakozódó szélesebb konfliktusra. Ez utóbbi már az elmúlt közel egy évben is látszott, amikor Jeruzsálem katonai akciót indított a Gázai övezetben a radikális Hamász ellen. A libanoni szervezet erre válaszul korlátozott csapásokat intézett déli szomszédja ellen, több alkalommal is rakétázta az izraeli célpontokat, az IDF pedig nem maradt adós a reakcióval.

Az eszkalálódó konfliktusban felmerül a kérdés, hogy pontosan milyen eszközök állnak a radikális iszlamisták rendelkezésére, amitől Izraelnek tartania kellene. A felhalmozott eszközök spektruma hatalmas és sokoldalú.

Rendelkezek olyan drónokkal, amelyeket az ukrajnai háború során is láthatunk, így az egyszerű, polgári használatra gyártott olcsó eszközöket megpakolják robbanóanyagnak, majd ezeket a célpontnak irányítják (ezek a First Person View – FPV-drónok). Az egyszerű szerkezet sokoldalú lehetőséget ad, így például megfigyelésre is használják. Az ilyen drónok használata azt mutatja, hogy a szélsőséges szervezet nagyon adaptív a modern hadviselés újdonságaival kapcsolatban, igyekszik beépíteni a repertoárjába az egyszerűen elérhető elemeket. Elhíresült az a felvétel, amikor a Hezbollah egy kereskedelmi drónnal hosszú perceken keresztül repült az egyik legfontosabb izraeli város, Haifa felett. Az eset megmutatta, hogy ezek ellen mennyire nehéz védelmet kiépíteni, hiszen még a világszínvonalú izraeli légvédelmet is meg tudják kerülni.

Hezbollah has released footage from a surveillance drone it launched from Lebanon that managed to fly not only over an Iron Dome component manufacturing plant, but then over the streets of Haifa, then over that city's ports and suburbs, all undetected by the IDF. pic.twitter.com/3H2Do66skE — Séamus (Malekafzali) June 18, 2024

A síita radikálisok legfélelmetesebb képességeit a rakétaarzenál jelenti. A szélsőséges mozgalom már évek óta folyamatosan halmozza fel a különböző fegyvereket, hogy egy kiterjedt háborúban azokkal súlyos veszteségeket legyen képes okozni Izraelnek. Ezek számáról eltérő becslések vannak, a legalacsonyabb szám is tízezres nagyságrendet említ, miközben az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyenesen 150 ezres számot említ. Az elmúlt egy évben ebből azért fogyott, mivel jelentős mennyiségben lőtték Izraelt, valamint a légicsapásokban több raktár is megsemmisült, de

szinte biztosra vehető, hogy még mindig hatalmas készletük maradt.

Az eszközök sokoldalúsága is aggaszthatja Jeruzsálemet, számos típusú, fejlettségű rakétát beszerzett korábban a Hezbollah, leginkább Irán segítségével:

Megtalálható az 1990-es években bemutatott, irányítatlan Falaq-2 tüzérségi rakéta. Hatótávolsága valamivel több mint 10 kilométer, összesen 60 kilogramm robbanóanyagot tud célba juttatni. Ehhez hasonlóak a szovjet gyártmányú, kisebb kaliberű nem irányított rakéták, amelyeket a Vaskupola légvédelmi rendszer 2011-es hadrendbe állítása előtt gyakran használtak, mivel a rövid levegőben töltött idő és alacsony röppálya miatt nagyon nehéz volt elfogni a kilőtt rakétákat. Az 1960-as években fejlesztett kínai tüzérségi eszközökből is rendelkeznek néhány százzal.

Az 1960-as években fejlesztett kínai tüzérségi eszközökből is rendelkeznek néhány százzal. Jóval nagyobb távolságra veszélyesek a Fajr, Khaibar, a Raad és a Zilzal rakétatípusok. Ezek közepes, 40 és 200 kilométer közötti hatótávolsággal és erős hasznos teherrel rendelkeznek. A robbanófej mérete 50 és 600 kg között lehet.

A robbanófej mérete 50 és 600 kg között lehet. A csipogók felrobbantását követően a Hezbollah a korábban még nem használt Fadi-1 és Fadi-2 típusú eszközöket vetette be egy izraeli légitámaszpont elleni támadásnál. Ezek 80 és 105 kilométer között jelentenek veszélyt. Hatalmas robbanótöltettel rendelkeznek, ám a pontosságukat tekintve nem túl megbízhatóak. A mozgalom bejelentette, hogy Fadi-3-assal mért csapást a Sámson katonai bázisra, ez teljesen újnak számít, ezért a képességeiről is keveset tudni.

Az eddig felsorolt fegyverekben az a közös, hogy mindegyik kis, illetve maximum közepes távolságban bevethető, ám a libanoni csoport ennél sokkal távolabb is veszélyt jelent:

Az egyik legújabb fejlemény, hogy az elmúlt napok bombázásai közben kiderült, hogy a Hezbollahnak tényleg van a Fateh-110-es típusú kis hatótávolságú ballisztikus rakétája. Az egyik izraeli csapás során a törmelékek alatt bukkant fel az egyik, amely bizonyítja, hogy igazak voltak a korábbi jelentések, amelyek arról szóltak, hogy Szíria átadott ezekből szövetségesének. Hatótávolsága 250-300 kilométer és akár 450-500 kilogramm robbanószert is képes szállítani. Eddig még nem vetették be Izrael ellen, használata szintlépést jelentene a háborúban.

Very interesting: Iranian Fateh-110 ballistic missile under the rubble of a building in Mount Lebanon after an Israeli airstrike. This is the first factual confirmation Hezbollah has the missile. Hezbollah reportedly received Fateh-110 missiles from Iran around 2014. pic.twitter.com/ZV0SQSJz1k — Clash (Report) September 25, 2024

Még veszélyesebb az 1970-es években, a Szovjetunióban kifejlesztett Scud rakéták, amelyek már 300 és 550 kilométeres távolságban képesek lecsapni. Ezeket szintén Damaszkusz juttathatta el a szélsőséges alakulatokhoz. Arról megoszlanak a vélemények, hogy ezeket egyáltalán képesek lennének-e bevetni egy háborúban, mivel az indításhoz nincsen meg a szükséges technológiai infrastruktúra.

mivel az indításhoz nincsen meg a szükséges technológiai infrastruktúra. Az éppen a napokban első alkalommal kilőtt iráni Kadr ballisztikus rakéta, amely akár 2000 kilométerre is képes csapást mérni. Ilyet már a jemeni húszik is használtak 2023 novemberében.

Haszán Naszrallah, a síita mozgalom vezetője korábban kijelentette, hogy rendelkeznek modern technológiai képességekkel, ezek segítségével pedig képesek precíziós fegyverekké alakítani a rakétákat, bár ezt nem erősítették meg független források. Andreas Krieg, a londoni King's College védelmi tanulmányok tanszékének professzora elmondta, hogy a legfontosabb fegyvereit az iszlamisták a föld alatt tárolják, ahol a légicsapásokkal nem, vagy csak nagyon nehezen lehet megsemmisíteni azokat.

Ezeket a nagyobb robbanófejjel és nagyobb hatótávolsággal rendelkező rakétákat csak akkor fogják használni, ha a Hezbollah egy totális háborús forgatókönyvvel kerül szembe

– mondta. Azt is elmondta, hogy a Libanon felől érkező ballisztikus rakétákkal nagyon nehéz dolga lenne az IDF-nek, mivel közelről érkezne a csapás, ezért nagyon kevés idő lenne a légvédelemnek érdemben reagálnia. Szerinte ez jóval nagyobb veszélyt jelent Jeruzsálemnek, mint a 2024-es áprilisi, Iránból induló támadás.

A lista ezzel még nem teljes, a felsoroltakon túl az iszlamisták számos más típusú fegyvertípussal rendelkeznek:

Vannak föld-levegő rakétáik, amelyeket az izraeli drónok semlegesítésére vetnek be. Hatékonyságuk azonban igencsak korlátozott, a világ legmodernebb vadászgépeit felsorakoztató IDF légiereje ellen tehetetlenek. Ezek maximum az alacsonyan repülő eszközök, esetleg helikopterek ellen vethetőek be a siker reményével.

Ezek maximum az alacsonyan repülő eszközök, esetleg helikopterek ellen vethetőek be a siker reményével. A jelentések szerint a Hezbollah rendelkezik páncélos járművekkel, illetve szovjet gyártmányú T-55-ös és T-72-es harckocsikkal is, ám ezek bevétele csak akkor lenne reális, ha Izrael egy szárazföldi hadműveletet indítana Libanon területe ellen. Ebben az esetben ráadásul az iszlamistákhoz vélhetően az ország reguláris hadereje is csatlakozna, így nagyságrendekkel megnövekedne a bevethető fegyverarzenál.

Ebben az esetben ráadásul az iszlamistákhoz vélhetően az ország reguláris hadereje is csatlakozna, így nagyságrendekkel megnövekedne a bevethető fegyverarzenál. Nem utolsóként pedig a katonák létszámát is érdemes megemlíteni. A síita radikálisok számáról szintén eltérő információk állnak rendelkezésre, de körülbelül 20 ezer aktív és 20 ezer tartalékosuk van. Azt nem tudni, hogy ez hogyan alakult az elmúlt közel egy év, és különösen az elmúlt másfél hét eseményeit követően, de vélhetően a nagyságrend maradt. A szélsőségesek egy része harcedzett fegyveres, akik korábban a szíriai polgárháborúban szereztek tapasztalatot.

Az eddig világosan látszik, hogy a libanoni szervezet a nagyszámú izraeli légicsapás ellenére sem látta még az idejét annak, hogy a szélesebb rendelkezésre álló arzenálját tömegesen vesse be déli szomszédja ellen. Az elmúlt egy évben a Hezbollah számos magas rangú vezetője és katonai parancsnokát semlegesítette az IDF, ám a legfontosabb vezető, Hasszán Naszrallah életben van, aki ráadásul bírja Irán támogatását.

Azt nem tudni, hogy mi lehet az a pont, amikor az iszlamisták is szintet lépnek – ez lehet a szárazföldi hadművelet, vagy a politikai vezető likvidálása – de az bizonyos, hogy Jeruzsálemnek komoly következményekkel kell szembenéznie egy még radikálisabb döntés esetén.

Addig marad ez az egyre súlyosabb, de még mindig korlátozott háború.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio